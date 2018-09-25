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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 07:25

Просмотров: 89

Боксеры из Мангистау завоевали пять медалей на республиканском турнире

Спортсмены стали обладателями двух золотых и трех серебряных медалей. Об этом сообщили в пресс-службе федерации бокса Мангистауской области.

Фото пресс-службы федерации бокса Мангистауской области
Первую золотую медаль в копилку сборной Мангистау принес Ерик Альжанов (81 кг). Еще одну золотую медаль завоевал Магжан Базарбай в весовой категории до 91 кг.

Серебряными призерами стали Махмут Аль-Мухамед (63 кг), Арман Нурасылов (75 кг) и Нурлан Сабиров (81 кг).

- Турнир собрал лучших боксеров. Поединки были по-настоящему жаркими. Бои были трудными, но ребята справились с поставленными задачами, - отметили в федерации бокса Мангистауской области. 

Республиканский турнир по боксу на призы чемпиона ХХХІ летних Олимпийских Игр Данияра Елеусинова проходил с 19 по 23 сентября в Уральске. В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов из семи областей республики, Таджикистана и Узбекистана.


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