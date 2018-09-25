Боксеры из Мангистау завоевали пять медалей на республиканском турнире

Фото пресс-службы федерации бокса Мангистауской области

Первую золотую медаль в копилку сборной Мангистау принес Ерик Альжанов (81 кг). Еще одну золотую медаль завоевал Магжан Базарбай в весовой категории до 91 кг.



Серебряными призерами стали Махмут Аль-Мухамед (63 кг), Арман Нурасылов (75 кг) и Нурлан Сабиров (81 кг).



- Турнир собрал лучших боксеров. Поединки были по-настоящему жаркими. Бои были трудными, но ребята справились с поставленными задачами, - отметили в федерации бокса Мангистауской области.



Республиканский турнир по боксу на призы чемпиона ХХХІ летних Олимпийских Игр Данияра Елеусинова проходил с 19 по 23 сентября в Уральске. В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов из семи областей республики, Таджикистана и Узбекистана.