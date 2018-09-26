Сборная Мангистауской области заняла седьмое место в Народных играх на призы Президента

Награждение команды Мангистауской области по мини-футболу. Фото Управления физической культуры и спорта Мангистауской области

Второе место заняла сборная из Шымкента, третье место - команда Западно-Казахстанской области.



Спортсмены соревновались в таких дисциплинах, как казакша курес, тогыз кумалак, волейбол, асык ату, гиревой спорт, армрестлинг, президентское многоборье, workout, стритбол, спортивное ориентирование, пляжный волейбол, мини-футбол и настольный теннис.



Мангистаускую область представили 155 спортсменов. Представители региона стали первыми в стритболе, мини-футболе, а также в мужских соревнованиях по пляжному волейболу. Женская сборная по пляжному волейболу заняла второе место.



В VI народных играх на призы Президента РК участвовали спортсмены от 18 до 70 лет. Соревнования прошли в спортивных комплексах «Мангистау Арена», «Жас Канат», в волейбольном клубе «Каспий», на баскетбольной площадке DomaDoma, на футбольном поле ФК «Намыс», в бассейне развлекательного центра «Актау» и на воркаут-площадке.



Состязания прошли с 21 по 25 сентября.