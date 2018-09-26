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ЛАДА.kz » Спорт

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:40

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Сборная Мангистауской области заняла седьмое место в Народных играх на призы Президента

Победителями в общекомандном зачете стали спортсмены из Астаны. Об этом сообщили в управлении физической культуры и спорта Мангистауской области.

Награждение команды Мангистауской области по мини-футболу. Фото Управления физической культуры и спорта Мангистауской области
Второе место заняла сборная из Шымкента, третье место - команда Западно-Казахстанской области.

Спортсмены соревновались в таких дисциплинах, как казакша курес, тогыз кумалак, волейбол, асык ату, гиревой спорт, армрестлинг, президентское многоборье, workout, стритбол, спортивное ориентирование, пляжный волейбол, мини-футбол и настольный теннис.

Мангистаускую область представили 155 спортсменов. Представители региона стали первыми в стритболе, мини-футболе, а также в мужских соревнованиях по пляжному волейболу. Женская сборная по пляжному волейболу заняла второе место.

В VI народных играх на призы Президента РК участвовали спортсмены от 18 до 70 лет. Соревнования прошли в спортивных комплексах «Мангистау Арена», «Жас Канат», в волейбольном клубе «Каспий», на баскетбольной площадке DomaDoma, на футбольном поле ФК «Намыс», в бассейне развлекательного центра «Актау» и на воркаут-площадке.

Состязания прошли с 21 по 25 сентября.


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