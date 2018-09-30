Ученик 11 класса из Актау установил два рекорда по пожарно-спасательному спорту

Даурен Кусманов и директор исполкома общественного объединения «Спортивная федерация пожарных и спасателей» КЧС МВД РК Даурен Данаев
В подъеме по штурмовой лестнице в окно учебной башни сборная Казахстана удостоилась третьего места. Даурен Кусманов прошел данный этап за 7,41 секунды и установил новый казахстанский рекорд. Предыдущий рекорд страны составлял 7,49 секунды.
Даурен Кусманов также отличился в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями, пробежав ее за 16,47 секунды - это очередной национальный рекорд. Сборная Казахстана в данной дисциплине стала пятой.
В «королевской дисциплине» - боевое развертывание, казахстанцы стали обладателями золотой награды, выполнив норматив за 20,17 секунды.
В эстафете 4х100 метров сборная Казахстана вышла на четвертую позицию.
Даурен Кусманов на данном чемпионате выполнил норматив мастера спорта.
Сборная Казахстана стала четвертой на чемпионате, уступив Чехии.
16-летний Даурен Кусманов является учеником 11 класса школы №20 Актау. С детства занимался футболом, позже увлекся кокпаром. В пожарно-спасательным спорте он более трех лет и уже стал призером чемпионата Казахстана в Талдыкоргане.
ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Мангистауской области приглашает школьников для занятия пожарно-спасательным спортом в Актау. Занятия бесплатные. Контактный телефон: 8 702 295 55 56 Бактыбай Сулейманов
Фото и видео предоставил Бактыбай Сулейманов
Даурен Кусманов также отличился в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями, пробежав ее за 16,47 секунды - это очередной национальный рекорд. Сборная Казахстана в данной дисциплине стала пятой.
В «королевской дисциплине» - боевое развертывание, казахстанцы стали обладателями золотой награды, выполнив норматив за 20,17 секунды.
В эстафете 4х100 метров сборная Казахстана вышла на четвертую позицию.
Даурен Кусманов на данном чемпионате выполнил норматив мастера спорта.
Сборная Казахстана стала четвертой на чемпионате, уступив Чехии.
16-летний Даурен Кусманов является учеником 11 класса школы №20 Актау. С детства занимался футболом, позже увлекся кокпаром. В пожарно-спасательным спорте он более трех лет и уже стал призером чемпионата Казахстана в Талдыкоргане.
ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Мангистауской области приглашает школьников для занятия пожарно-спасательным спортом в Актау. Занятия бесплатные. Контактный телефон: 8 702 295 55 56 Бактыбай Сулейманов
Фото и видео предоставил Бактыбай Сулейманов
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