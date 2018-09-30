«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 30 Сентября
+22...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 363.07 KZT
  • €1 = 420.91 KZT
  • 1 RUB = 5.52 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:07

Просмотров: 290

Ученик 11 класса из Актау установил два рекорда по пожарно-спасательному спорту

Новых национальных рекордов 16-летний Даурен Кусманов добился на VIII чемпионате мира среди юношей и юниоров по пожарно-спасательному спорту, который прошел с 24 по 30 сентября в Варне (Болгария). Результатами поделился Бактыбай Сулейманов, командир отделения СПЧ-8 Актау и тренер спортсмена.

Даурен Кусманов и директор исполкома общественного объединения «Спортивная федерация пожарных и спасателей» КЧС МВД РК Даурен Данаев
В подъеме по штурмовой лестнице в окно учебной башни сборная Казахстана удостоилась третьего места. Даурен Кусманов прошел данный этап за 7,41 секунды и установил новый казахстанский рекорд. Предыдущий рекорд страны составлял 7,49 секунды.

Ученик 11 класса из Актау установил два рекорда по пожарно-спасательному спорту


Даурен Кусманов также отличился в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями, пробежав ее за 16,47 секунды - это очередной национальный рекорд. Сборная Казахстана в данной дисциплине стала пятой.

Ученик 11 класса из Актау установил два рекорда по пожарно-спасательному спорту


В «королевской дисциплине» - боевое развертывание, казахстанцы стали обладателями золотой награды, выполнив норматив за 20,17 секунды.

Ученик 11 класса из Актау установил два рекорда по пожарно-спасательному спорту


В эстафете 4х100 метров сборная Казахстана вышла на четвертую позицию.

Ученик 11 класса из Актау установил два рекорда по пожарно-спасательному спорту


Даурен Кусманов на данном чемпионате выполнил норматив мастера спорта.

Сборная Казахстана стала четвертой на чемпионате, уступив Чехии.

16-летний Даурен Кусманов является учеником 11 класса школы №20 Актау. С детства занимался футболом, позже увлекся кокпаром. В пожарно-спасательным спорте он более трех лет и уже стал призером чемпионата Казахстана в Талдыкоргане.

Ученик 11 класса из Актау установил два рекорда по пожарно-спасательному спорту


ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Мангистауской области приглашает школьников для занятия пожарно-спасательным спортом в Актау. Занятия бесплатные. Контактный телефон: 8 702 295 55 56 Бактыбай Сулейманов



Фото и видео предоставил Бактыбай Сулейманов


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика