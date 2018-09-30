Ученик 11 класса из Актау установил два рекорда по пожарно-спасательному спорту

В подъеме по штурмовой лестнице в окно учебной башни сборная Казахстана удостоилась третьего места. Даурен Кусманов прошел данный этап за 7,41 секунды и установил новый казахстанский рекорд. Предыдущий рекорд страны составлял 7,49 секунды.Даурен Кусманов также отличился в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями, пробежав ее за 16,47 секунды - это очередной национальный рекорд. Сборная Казахстана в данной дисциплине стала пятой.В «королевской дисциплине» - боевое развертывание, казахстанцы стали обладателями золотой награды, выполнив норматив за 20,17 секунды.В эстафете 4х100 метров сборная Казахстана вышла на четвертую позицию.Даурен Кусманов на данном чемпионате выполнил норматив мастера спорта.Сборная Казахстана стала четвертой на чемпионате, уступив Чехии.16-летний Даурен Кусманов является учеником 11 класса школы №20 Актау. С детства занимался футболом, позже увлекся кокпаром. В пожарно-спасательным спорте он более трех лет и уже стал призером чемпионата Казахстана в Талдыкоргане.