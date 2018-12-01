В честь Дня Первого Президента в Актау состоялся велопробег

Фото предоставлено пресс-службой АО «СПК «Каспий»
Мероприятие состоялось 1 декабря. В велопробеге приняли участие жители и гости Актау, дети из детской деревни семейного типа, студенты Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга имени Шахмардана Есенова, а также представители крупных компаний.
Стартовой точкой заезда стала набережная в 15 микрорайоне. Участникам предстояло преодолеть дистанцию в 2,5 километра до бизнес-центра PR. Принять участие в спортивной велогонке мог каждый желающий. АО «СПК «Каспий» бесплатно были предоставлены велосипеды от автоматизированного велопроката «Aqtaybike».
Шестеро активных участников велопробега были награждены памятными подарками от АО «СПК «Каспий». Жители города участвовали в двух номинациях: те, кто принимал участие на велобайках от «Aqtaybike», и те, кто участвовал на своих велосипедах. По итогам велозабега в категории, где жители, принимавшие участие на велобайках от «Aqtaybike», победу одержала Акгуль Кисаева, второе место Самат Товмуринов, третье место Ерлан Кидиров. В категории, где жители принимали участие на своих велосипедах, победу одержал Стас Могилан, второе место было присуждено Виолетте Аврайцевой, и третье место заняла Виктория Аврацева.
– Хочу сказать огромное спасибо организаторам мероприятия АО «СПК «Каспий» и акимату Актау. Велопробег прошел на отличном уровне. Хочется, чтобы для населения почаще проводили подобные спортивные соревнования, которые укрепляют дух и здоровье. Тем более, что в нашей области можно кататься 365 дней в году, – сказала Акгуль Кисаева победительница велопробега.
Председатель правления АО «СПК «Каспий» Жомарт Абиесов сообщил, что в планах организации - установка 75 станций на 820 велосипедов.
- В целом мы планируем установить 100 станций по городу, чтобы вынести пользование велобайками в широкое пользование. Чем чаще будут проходить подобные мероприятия, тем сильнее будут мотивированы приобщиться к здоровому образу жизни жители города, - отметил Жомарт Абиесов.
Также в рамках велозабега состоялся конкурс на лучшее селфи с велобайком от автоматизированного велопроката «Aqtaybike».
- В течение трех дней состоится сбор селфи. 3 декабря все участники конкурса будут опубликованы на странице в инстаграме – @spk_caspiy. Победитель определится по количеству набранных «лайков». Победитель будет объявлен 7 декабря в 18:00, - отметили в пресс-службе АО «СПК «Каспий».
Напомним, в августе презентовали первые станции проката велосипедов.
Стартовой точкой заезда стала набережная в 15 микрорайоне. Участникам предстояло преодолеть дистанцию в 2,5 километра до бизнес-центра PR. Принять участие в спортивной велогонке мог каждый желающий. АО «СПК «Каспий» бесплатно были предоставлены велосипеды от автоматизированного велопроката «Aqtaybike».
Шестеро активных участников велопробега были награждены памятными подарками от АО «СПК «Каспий». Жители города участвовали в двух номинациях: те, кто принимал участие на велобайках от «Aqtaybike», и те, кто участвовал на своих велосипедах. По итогам велозабега в категории, где жители, принимавшие участие на велобайках от «Aqtaybike», победу одержала Акгуль Кисаева, второе место Самат Товмуринов, третье место Ерлан Кидиров. В категории, где жители принимали участие на своих велосипедах, победу одержал Стас Могилан, второе место было присуждено Виолетте Аврайцевой, и третье место заняла Виктория Аврацева.
– Хочу сказать огромное спасибо организаторам мероприятия АО «СПК «Каспий» и акимату Актау. Велопробег прошел на отличном уровне. Хочется, чтобы для населения почаще проводили подобные спортивные соревнования, которые укрепляют дух и здоровье. Тем более, что в нашей области можно кататься 365 дней в году, – сказала Акгуль Кисаева победительница велопробега.
Председатель правления АО «СПК «Каспий» Жомарт Абиесов сообщил, что в планах организации - установка 75 станций на 820 велосипедов.
- В целом мы планируем установить 100 станций по городу, чтобы вынести пользование велобайками в широкое пользование. Чем чаще будут проходить подобные мероприятия, тем сильнее будут мотивированы приобщиться к здоровому образу жизни жители города, - отметил Жомарт Абиесов.
Также в рамках велозабега состоялся конкурс на лучшее селфи с велобайком от автоматизированного велопроката «Aqtaybike».
- В течение трех дней состоится сбор селфи. 3 декабря все участники конкурса будут опубликованы на странице в инстаграме – @spk_caspiy. Победитель определится по количеству набранных «лайков». Победитель будет объявлен 7 декабря в 18:00, - отметили в пресс-службе АО «СПК «Каспий».
Напомним, в августе презентовали первые станции проката велосипедов.