Мангистауские кикбоксеры удостоились шести наград на республиканском турнире

На первой ступени пьедестала Сагындык Шыныбеков, на второй - Ернар Аxмет

Серебряный призер Ержан Амангелды

Алихан Жаулыбай удостоился второго места

На третьей ступени пьедестала Руслан Аманкос

- Кикбоксинг включен в программу олимпийских игр, теперь будем готовить будущих олимпийских чемпионов, - отметил Нуртаза Турдыбеков.

Темирлан Токенов - бронзовый призер турнира

Ернар Ахмет был награжден номинацией за волю к победе

Обладателем первого места стал Сагындык Шыныбеков (36 кг).Серебряные награды получили Ернар Аxмет (36 кг), Ержан Амангелды (57 кг) и Алихан Жаулыбай (48 кг).На третьей ступени пьедестала расположились Темирлан Токенов (51 кг) и Руслан Аманкос (48 кг).Ернар Аxмет и Темирлан Токенов являются воспитанниками Нуртазы Турдыбекова, а остальные призеры турнира занимаются в спортивной школе «Волна».Республиканский турнир по кикбоксингу среди кадетов и юниоров 2003-2004 и 2005-2006 годов рождения на призы МСМК Азамата Наурызбаева собрал 160 участников из Астаны, Павлодара, Костаная, Актобе, Атырау, Кызылорды и Мангистауской области. Нашу область представили 17 кикбоксеров.Спортсмены выражают благодарность президенту областной федерации кик-тайбоксинга Айткали Тулеумаганбетову и главным тренерам по кикбоксингу Мангистауской области братьям Туремурату и Есенмурату Селиковым.Кикбоксеры продолжат подготовку к областным и республиканским чемпионатам среди молодежи, кадетов и младших юниоров, проведение которых планируется уже в следующем году.