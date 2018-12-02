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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:08

Просмотров: 323

Мангистауские кикбоксеры удостоились шести наград на республиканском турнире

В копилке нашей сборной одна золотая, три серебряные и две бронзовые медали. Результатами турнира поделился Нуртаза Турдыбеков, старший тренер по кикбоксингу дворца спорта «Мангистау Арена».

Фото из доступных источников
Обладателем первого места стал Сагындык Шыныбеков (36 кг).

Мангистауские кикбоксеры удостоились шести наград на республиканском турнире

На первой ступени пьедестала Сагындык Шыныбеков, на второй - Ернар Аxмет


Серебряные награды получили Ернар Аxмет (36 кг), Ержан Амангелды (57 кг) и Алихан Жаулыбай (48 кг).

Мангистауские кикбоксеры удостоились шести наград на республиканском турнире

Серебряный призер Ержан Амангелды


На третьей ступени пьедестала расположились Темирлан Токенов (51 кг) и Руслан Аманкос (48 кг).

Мангистауские кикбоксеры удостоились шести наград на республиканском турнире

Алихан Жаулыбай удостоился второго места


Ернар Аxмет и Темирлан Токенов являются воспитанниками Нуртазы Турдыбекова, а остальные призеры турнира занимаются в спортивной школе «Волна».

Мангистауские кикбоксеры удостоились шести наград на республиканском турнире

На третьей ступени пьедестала Руслан Аманкос


- Кикбоксинг включен в программу олимпийских игр, теперь будем готовить будущих олимпийских чемпионов, - отметил Нуртаза Турдыбеков.


Мангистауские кикбоксеры удостоились шести наград на республиканском турнире

Темирлан Токенов - бронзовый призер турнира


Республиканский турнир по кикбоксингу среди кадетов и юниоров 2003-2004 и 2005-2006 годов рождения на призы МСМК Азамата Наурызбаева собрал 160 участников из Астаны, Павлодара, Костаная, Актобе, Атырау, Кызылорды и Мангистауской области. Нашу область представили 17 кикбоксеров.

Мангистауские кикбоксеры удостоились шести наград на республиканском турнире

Ернар Ахмет был награжден номинацией за волю к победе


Спортсмены выражают благодарность президенту областной федерации кик-тайбоксинга Айткали Тулеумаганбетову и главным тренерам по кикбоксингу Мангистауской области братьям Туремурату и Есенмурату Селиковым.

Мангистауские кикбоксеры удостоились шести наград на республиканском турнире


Кикбоксеры продолжат подготовку к областным и республиканским чемпионатам среди молодежи, кадетов и младших юниоров, проведение которых планируется уже в следующем году.

Фото предоставил Нуртаза Турдыбеков


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