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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 18:57

Просмотров: 428

Актауские баскетболисты стали призерами Кубка Казахстана

Юношеские команды стали обладателями первого и третьего мест. Итогами поделилась Кристина Устимчик, пресс-секретарь баскетбольного клуба «Каспий».

Чемпионы Кубка Республики Казахстан
Результаты игр группового этапа среди юношей 2004-2005 годов рождения.

Каспий vs Алматинская область 2 - 77:41.

Каспий vs Жамбыльская область - 66:19.

Каспий vs Эдельвейс (Бишкек) - 68:51.

Каспий vs Шымкент - 59:37.
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Групповой этап Кубка Казахстана команда «Каспий» 2004-2005 годов рождения прошла без поражений.

Результаты полуфинальной встречи: Каспий vs Атырау – 46:73.

Актауские баскетболисты стали призерами Кубка Казахстана


По итогам полуфинальной игры команда «Каспий» 2004-2005 годов рождения в матче за третье место встретилась с командой из Шымкета. Встреча завершилась со счетом 65:53 в пользу актауских баскетболистов. Тренер команды Ярослав Качеровский.

Актауские баскетболисты стали призерами Кубка Казахстана


Лучшим игроком в этой возрастной категории стал Роман Лавров под №14 .

Результаты игр группового этапа 2006-2007 годов рождения.

Каспий vs Астана - 52:17.

Каспий vs Атырау - 50:49.

Каспий vs Шымкент - 42:47.

Каспий vs Алматинская область (девочки) - 56:22.
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Результаты полуфинальной встречи: Каспий vs Алматы – 54:40.

В матче за первое место команда «Каспий» 2006-2007 годов рождения встретилась с командой из Атырау. В упорной борьбе наши одержали победу со счетом 45:40, став чемпионами в своей возрастной категории. Тренер команды Владислав Трофимов.

Актауские баскетболисты стали призерами Кубка Казахстана


Лучшим игроком возрастной категории 2006-2007 годов рождения признан Артур Куприев под №15.

Кубок Казахстана по баскетболу среди юношей и девушек 2004-2005 и 2006-2007 годов рождения завершился 30 ноября в Талдыкоргане.


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