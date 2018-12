Актауские баскетболисты стали призерами Кубка Казахстана

Результаты игр группового этапа среди юношей 2004-2005 годов рождения.Каспий vs Алматинская область 2 - 77:41.Каспий vs Жамбыльская область - 66:19.Каспий vs Эдельвейс (Бишкек) - 68:51.Каспий vs Шымкент - 59:37.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Групповой этап Кубка Казахстана команда «Каспий» 2004-2005 годов рождения прошла без поражений.Результаты полуфинальной встречи: Каспий vs Атырау – 46:73.По итогам полуфинальной игры команда «Каспий» 2004-2005 годов рождения в матче за третье место встретилась с командой из Шымкета. Встреча завершилась со счетом 65:53 в пользу актауских баскетболистов. Тренер команды Ярослав Качеровский.Лучшим игроком в этой возрастной категории стал Роман Лавров под №14 .Результаты игр группового этапа 2006-2007 годов рождения.Каспий vs Астана - 52:17.Каспий vs Атырау - 50:49.Каспий vs Шымкент - 42:47.Каспий vs Алматинская область (девочки) - 56:22.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Результаты полуфинальной встречи: Каспий vs Алматы – 54:40.В матче за первое место команда «Каспий» 2006-2007 годов рождения встретилась с командой из Атырау. В упорной борьбе наши одержали победу со счетом 45:40, став чемпионами в своей возрастной категории. Тренер команды Владислав Трофимов.Лучшим игроком возрастной категории 2006-2007 годов рождения признан Артур Куприев под №15.Кубок Казахстана по баскетболу среди юношей и девушек 2004-2005 и 2006-2007 годов рождения завершился 30 ноября в Талдыкоргане.