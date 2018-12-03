Боксёры из Мангистау нокаутировали своих соперников на международном турнире в Актобе

В Актобе с 27 ноября по 2 декабря проходил ХХ международный турнир памяти мастера спорта международного класса Бауржана Акшолакова.В турнире приняли участие боксеры из всех регионов Казахстана, а также из Монголии, Китая, России, Таджикистана и Киргизии.Спортивную честь Мангистауской области защищали двое боксеров, один из которых завоевал золотую медаль.Обладателем медали золотого отлива стал Самат Жетибаев, выступавший в весе до 52 килограммов.«Серебро» выиграл Жанибек Ескуатов, выступавший в весе свыше 49 килограммов.Мангистауских боксеров сопровождал тренер школы бокса Жарас Калимов.- Конкуренция была очень высокой, наши воспитанники показали, на что способны. Они оба нокаутировали своих соперников. Достойно и уверенно выступили, проявили волю к победе. Поставленную тренерами задачу ребята выполнили на отлично, - сказал Жарас Калимов.А также еще шестеро боксеров из Мангистау завоевали одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали на республиканском турнире на призы Камиля Сафина. Соревнования завершились 1 декабря в Петропавловске.«Золото» завоевал Абзал Кулжан в весе 91 кг.«Серебро» досталось Алмату Жетибаеву (52 кг) и Жандосу Кошмухану (56 кг).