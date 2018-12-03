В праздничные дни в Актау прошел турнир по пауэрлифтингу

- Благодарю всех спортсменов за участие и продвижение нашего вида спорта. За проведение турнира отдельная благодарность тренеру Мунайлинского района по пауэрлифтингу Арслану Суюншалиеву, отделу спорта Мунайлинского района и администрации спортивного комплекса «Мангистау Арена», - поделился Арман Рыскали, президент федерации пауэрлифтинга и жима лежа Мангистауской области.

Участниками турнира стали 38 спортсменов из Актау, Жанаозена и Мунайлинского района. Среди пауэрлифтеров было и пятеро спортсменов-инвалидов, которые соревновались наравне со своими здоровыми коллегами. Турнир проходил по всем правилам международной федерации пауэрлифтинга (IPF).Среди юношей в весовой категории до 53 кг золотой награды удостоился Бакберген Амангельдиев. На второй ступени пьедестала расположился Артур Азамат и замкнул тройку призеров Юрий Арапов.В весовой категории до 74 кг обладателем первого места стал Сундет Абдыхалыков. Жайнат Калжанов стал вторым. Бронзовую награду заслужил Бексултан Орал.В весовой категории свыше 74 кг золотым призером стал Нарул Шакиров. «Серебра» удостоился Асылбек Кайыркулов.Среди мужчин в категории до 74 кг золотую награду завоевал Утешов Асылбек. Второе место закрепилось за Алмасом Картбаем. Третьего места удостоился Берик Джулмаганбетов.В весовой категории до 93 кг обладателем «золота» стал Бекен Мухамметов. Иса Джанаев стал серебряным медалистом. На третьем месте расположился Максат Балгазиев.В весовой категории свыше 93 кг первое место занял Садуакас Салаватов, второе место - Сакен Жанатаев, третье - Рахымжан Абдигалиев.Среди женщин золотой награды удостоилась Жадыра Бермухамбетова. Бакыт Кудайбергенова заняла второе место. На третьем месте расположилась Алия Исмуханбетова.Стоит отметить, что Арслан Суюншалиев в этом году стал серебряным призером чемпионата мира по пауэрлифтингу. Он тренирует спортсменов-инвалидов в спортивном комплексе «Мангистау Арена». В будущем, как надеется он, эти пауэрлифтеры достойно представят нашу область на паралимпийских играх.Желающие заниматься данным видом спорта могут обращаться по телефону:Занятия бесплатные.