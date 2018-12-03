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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:49

Просмотров: 192

В праздничные дни в Актау прошел турнир по пауэрлифтингу

Инициатором проведения турнира выступили Мунайлинский районный отдел спорта и Мангистауская федерация пауэрлифтинга и жима лежа.

Иллюстративное фото
Участниками турнира стали 38 спортсменов из Актау, Жанаозена и Мунайлинского района. Среди пауэрлифтеров было и пятеро спортсменов-инвалидов, которые соревновались наравне со своими здоровыми коллегами. Турнир проходил по всем правилам международной федерации пауэрлифтинга (IPF).

В праздничные дни в Актау прошел турнир по пауэрлифтингу


Среди юношей в весовой категории до 53 кг золотой награды удостоился Бакберген Амангельдиев. На второй ступени пьедестала расположился Артур Азамат и замкнул тройку призеров Юрий Арапов.

В праздничные дни в Актау прошел турнир по пауэрлифтингу


В весовой категории до 74 кг обладателем первого места стал Сундет Абдыхалыков. Жайнат Калжанов стал вторым. Бронзовую награду заслужил Бексултан Орал.

В весовой категории свыше 74 кг золотым призером стал Нарул Шакиров. «Серебра» удостоился Асылбек Кайыркулов.

Среди мужчин в категории до 74 кг золотую награду завоевал Утешов Асылбек. Второе место закрепилось за Алмасом Картбаем. Третьего места удостоился Берик Джулмаганбетов.

В весовой категории до 93 кг обладателем «золота» стал Бекен Мухамметов. Иса Джанаев стал серебряным медалистом. На третьем месте расположился Максат Балгазиев.

В праздничные дни в Актау прошел турнир по пауэрлифтингу


В весовой категории свыше 93 кг первое место занял Садуакас Салаватов, второе место - Сакен Жанатаев, третье - Рахымжан Абдигалиев.

В праздничные дни в Актау прошел турнир по пауэрлифтингу


Среди женщин золотой награды удостоилась Жадыра Бермухамбетова. Бакыт Кудайбергенова заняла второе место. На третьем месте расположилась Алия Исмуханбетова.

В праздничные дни в Актау прошел турнир по пауэрлифтингу


- Благодарю всех спортсменов за участие и продвижение нашего вида спорта. За проведение турнира отдельная благодарность тренеру Мунайлинского района по пауэрлифтингу Арслану Суюншалиеву, отделу спорта Мунайлинского района и администрации спортивного комплекса «Мангистау Арена», - поделился Арман Рыскали, президент федерации пауэрлифтинга и жима лежа Мангистауской области.


Стоит отметить, что Арслан Суюншалиев в этом году стал серебряным призером чемпионата мира по пауэрлифтингу. Он тренирует спортсменов-инвалидов в спортивном комплексе «Мангистау Арена». В будущем, как надеется он, эти пауэрлифтеры достойно представят нашу область на паралимпийских играх.

Желающие заниматься данным видом спорта могут обращаться по телефону: 8 775 423 41 65

Занятия бесплатные.


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