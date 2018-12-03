В праздничные дни в Актау прошел турнир по пауэрлифтингу

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Участниками турнира стали 38 спортсменов из Актау, Жанаозена и Мунайлинского района. Среди пауэрлифтеров было и пятеро спортсменов-инвалидов, которые соревновались наравне со своими здоровыми коллегами. Турнир проходил по всем правилам международной федерации пауэрлифтинга (IPF).
Среди юношей в весовой категории до 53 кг золотой награды удостоился Бакберген Амангельдиев. На второй ступени пьедестала расположился Артур Азамат и замкнул тройку призеров Юрий Арапов.
В весовой категории до 74 кг обладателем первого места стал Сундет Абдыхалыков. Жайнат Калжанов стал вторым. Бронзовую награду заслужил Бексултан Орал.
В весовой категории свыше 74 кг золотым призером стал Нарул Шакиров. «Серебра» удостоился Асылбек Кайыркулов.
Среди мужчин в категории до 74 кг золотую награду завоевал Утешов Асылбек. Второе место закрепилось за Алмасом Картбаем. Третьего места удостоился Берик Джулмаганбетов.
В весовой категории до 93 кг обладателем «золота» стал Бекен Мухамметов. Иса Джанаев стал серебряным медалистом. На третьем месте расположился Максат Балгазиев.
В весовой категории свыше 93 кг первое место занял Садуакас Салаватов, второе место - Сакен Жанатаев, третье - Рахымжан Абдигалиев.
Среди женщин золотой награды удостоилась Жадыра Бермухамбетова. Бакыт Кудайбергенова заняла второе место. На третьем месте расположилась Алия Исмуханбетова.
Стоит отметить, что Арслан Суюншалиев в этом году стал серебряным призером чемпионата мира по пауэрлифтингу. Он тренирует спортсменов-инвалидов в спортивном комплексе «Мангистау Арена». В будущем, как надеется он, эти пауэрлифтеры достойно представят нашу область на паралимпийских играх.
Желающие заниматься данным видом спорта могут обращаться по телефону: 8 775 423 41 65
Занятия бесплатные.
Среди юношей в весовой категории до 53 кг золотой награды удостоился Бакберген Амангельдиев. На второй ступени пьедестала расположился Артур Азамат и замкнул тройку призеров Юрий Арапов.
В весовой категории до 74 кг обладателем первого места стал Сундет Абдыхалыков. Жайнат Калжанов стал вторым. Бронзовую награду заслужил Бексултан Орал.
В весовой категории свыше 74 кг золотым призером стал Нарул Шакиров. «Серебра» удостоился Асылбек Кайыркулов.
Среди мужчин в категории до 74 кг золотую награду завоевал Утешов Асылбек. Второе место закрепилось за Алмасом Картбаем. Третьего места удостоился Берик Джулмаганбетов.
В весовой категории до 93 кг обладателем «золота» стал Бекен Мухамметов. Иса Джанаев стал серебряным медалистом. На третьем месте расположился Максат Балгазиев.
В весовой категории свыше 93 кг первое место занял Садуакас Салаватов, второе место - Сакен Жанатаев, третье - Рахымжан Абдигалиев.
Среди женщин золотой награды удостоилась Жадыра Бермухамбетова. Бакыт Кудайбергенова заняла второе место. На третьем месте расположилась Алия Исмуханбетова.
- Благодарю всех спортсменов за участие и продвижение нашего вида спорта. За проведение турнира отдельная благодарность тренеру Мунайлинского района по пауэрлифтингу Арслану Суюншалиеву, отделу спорта Мунайлинского района и администрации спортивного комплекса «Мангистау Арена», - поделился Арман Рыскали, президент федерации пауэрлифтинга и жима лежа Мангистауской области.
Стоит отметить, что Арслан Суюншалиев в этом году стал серебряным призером чемпионата мира по пауэрлифтингу. Он тренирует спортсменов-инвалидов в спортивном комплексе «Мангистау Арена». В будущем, как надеется он, эти пауэрлифтеры достойно представят нашу область на паралимпийских играх.
Желающие заниматься данным видом спорта могут обращаться по телефону: 8 775 423 41 65
Занятия бесплатные.
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