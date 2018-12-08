Мангистауские боксеры вышли в финал Кубка конфедераций

Фото из архива Lada.kz
В полуфинале участвовали боксеры из Астаны, а также Мангистауской, Туркестанской и Карагандинской областей.
Санатали Толтаев, Ерик Альжанов, Айболды Дауренулы и Бекзат Нурдаулетов одержали победу в боях против астанинских соперников.
После восьми поединков между представителями Мангистау и Астаны должен был состояться дополнительный поединок в весе до 91 килограмма, однако команда Астаны не выставила своего бойца и пропустила в финал боксеров из Мангистауской области.
В финале 9 декабря в Алматы за главный приз - 25 миллионов тенге - сразятся команды Туркестанской и Мангистауской областей.
Напомним, в сентябре в Актау прошла 1/4 финала Кубка конфедераций.
Санатали Толтаев, Ерик Альжанов, Айболды Дауренулы и Бекзат Нурдаулетов одержали победу в боях против астанинских соперников.
После восьми поединков между представителями Мангистау и Астаны должен был состояться дополнительный поединок в весе до 91 килограмма, однако команда Астаны не выставила своего бойца и пропустила в финал боксеров из Мангистауской области.
В финале 9 декабря в Алматы за главный приз - 25 миллионов тенге - сразятся команды Туркестанской и Мангистауской областей.
Напомним, в сентябре в Актау прошла 1/4 финала Кубка конфедераций.
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