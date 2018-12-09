Мангистауские самбисты завоевали четыре «золота» и два «серебра» на чемпионате РК

Наши чемпионы и призеры. Фото предоставлено М.Бисекеновым

В командном зачете сборная Мангистау вышла на первое место.



Чемпионами стали Даурен Толегенов в весовой категории 52 кг, Бауржан Нарбаев в категории 57 кг, Рамазан Мамаев в весе 62 кг, Акниет Турдан, выступавшая в весовой категории 64 кг.



Серебряные медали завоевали Нурбек Куанышулы, категория 68 кг, и Багдат Ергазы в весе 74 кг.



- Благодарим президента областной федерации самбо Айдоса Акжанова, областное управление физической культуры и спорта, Берика Жумагалиева и всех тренеров, подготовивших спортсменов к участию в чемпионате, - сказал Манарбек Бисекенов, директор областной специализированной детско-юношеской спортивной школы «Жас батыр».