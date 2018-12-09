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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:04

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Мангистауские самбисты завоевали четыре «золота» и два «серебра» на чемпионате РК

Воспитанники мангистауской школы «Жас батыр» стали обладателями четырех золотых и двух серебряных наград на чемпионате РК по самбо в Талдыкоргане. Турнир был посвящен памяти Кайрата Мейрамбаева. В соревнованиях, проводившихся с 6 по 8 декабря, принимали участие порядка 600 спортсменов до 23 лет.

Наши чемпионы и призеры. Фото предоставлено М.Бисекеновым
В командном зачете сборная Мангистау вышла на первое место.

Чемпионами стали Даурен Толегенов в весовой категории 52 кг, Бауржан Нарбаев в категории 57 кг, Рамазан Мамаев в весе 62 кг, Акниет Турдан, выступавшая в весовой категории 64 кг.

Серебряные медали завоевали Нурбек Куанышулы, категория 68 кг, и Багдат Ергазы в весе 74 кг.

- Благодарим президента областной федерации самбо Айдоса Акжанова, областное управление физической культуры и спорта, Берика Жумагалиева и всех тренеров, подготовивших спортсменов к участию в чемпионате, - сказал Манарбек Бисекенов, директор областной специализированной детско-юношеской спортивной школы «Жас батыр».


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