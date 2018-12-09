Мангистауские боксеры завоевали Кубок Конфедерации

Фото Данияра Майлыбаева
Это уже третий раз, когда мангистауские мастера кожаной перчатки забирают Кубок Конфедерации.
Первая победа оказалась на счету команды из Туркестанской области. В весовой категории до 52 кг Сакен Бибосынов единогласным решением судей выиграл у нашего боксера Толегена Асанова.
Второй поединок (до 57 кг) между Кайратом Ералиевым (Туркестанская область) и Нурболом Калжановым (Мангистауская область) единогласным решением судей также закончился победой туркестанца.
Очередной бой (до 63 кг) между Санатали Толтаевым (Мангистауская область) и Бекдаулетом Ибрагимовым (Туркестанская область) завершился со счетом 5:0 в пользу нашего боксера.
Четвертый поединок (до 69 кг) единогласным решением судей выиграл мангистауский боксер Маулен Оскенбек.
Следующая схватка (до 75 кг) завершилась победой боксера из Туркестанской области — Нурканата Райыса над нашим спортсменом Дарыном Имахановым.
В весовой категории до 81 кг мангистауский боксер Ерик Альжанов уступил Беку Нурмаганбетову из Туркестанской области. Единогласным решением судей победу отдали туркестанцу.
Седьмой поединок (до 91 кг) завершился в нашу пользу. Бекзат Нурдаулетов (Мангистауская область) выиграл Абзала Куттыбекова со счетом 4:1.
В завершающей встрече (свыше 91 кг) победу единогласным решением судей одержал мангистауский боксер Айболды Дауренулы.
Таким образом, по результатам восьми схваток счет между командами составил 4:4.
Дополнительный бой прошел в весовой категории до 57 кг, где сошлись Берик Джедибаев из Мангистауской области и Нургиса Тажихан из Туркестанской области.
Во втором раунде туркестанец получил сечку и рефери остановил бой. Победу присвоили нашему боксеру.
Список пар финала Кубка Конфедерации-2018.
Первая победа оказалась на счету команды из Туркестанской области. В весовой категории до 52 кг Сакен Бибосынов единогласным решением судей выиграл у нашего боксера Толегена Асанова.
Второй поединок (до 57 кг) между Кайратом Ералиевым (Туркестанская область) и Нурболом Калжановым (Мангистауская область) единогласным решением судей также закончился победой туркестанца.
Очередной бой (до 63 кг) между Санатали Толтаевым (Мангистауская область) и Бекдаулетом Ибрагимовым (Туркестанская область) завершился со счетом 5:0 в пользу нашего боксера.
Четвертый поединок (до 69 кг) единогласным решением судей выиграл мангистауский боксер Маулен Оскенбек.
Следующая схватка (до 75 кг) завершилась победой боксера из Туркестанской области — Нурканата Райыса над нашим спортсменом Дарыном Имахановым.
В весовой категории до 81 кг мангистауский боксер Ерик Альжанов уступил Беку Нурмаганбетову из Туркестанской области. Единогласным решением судей победу отдали туркестанцу.
Седьмой поединок (до 91 кг) завершился в нашу пользу. Бекзат Нурдаулетов (Мангистауская область) выиграл Абзала Куттыбекова со счетом 4:1.
В завершающей встрече (свыше 91 кг) победу единогласным решением судей одержал мангистауский боксер Айболды Дауренулы.
Таким образом, по результатам восьми схваток счет между командами составил 4:4.
Дополнительный бой прошел в весовой категории до 57 кг, где сошлись Берик Джедибаев из Мангистауской области и Нургиса Тажихан из Туркестанской области.
Во втором раунде туркестанец получил сечку и рефери остановил бой. Победу присвоили нашему боксеру.