Мангистауские боксеры завоевали Кубок Конфедерации

Список пар финала Кубка Конфедерации-2018.

Это уже третий раз, когда мангистауские мастера кожаной перчатки забирают Кубок Конфедерации.Первая победа оказалась на счету команды из Туркестанской области. В весовой категории до 52 кг Сакен Бибосынов единогласным решением судей выиграл у нашего боксера Толегена Асанова.Второй поединок (до 57 кг) между Кайратом Ералиевым (Туркестанская область) и Нурболом Калжановым (Мангистауская область) единогласным решением судей также закончился победой туркестанца.Очередной бой (до 63 кг) между Санатали Толтаевым (Мангистауская область) и Бекдаулетом Ибрагимовым (Туркестанская область) завершился со счетом 5:0 в пользу нашего боксера.Четвертый поединок (до 69 кг) единогласным решением судей выиграл мангистауский боксер Маулен Оскенбек.Следующая схватка (до 75 кг) завершилась победой боксера из Туркестанской области — Нурканата Райыса над нашим спортсменом Дарыном Имахановым.В весовой категории до 81 кг мангистауский боксер Ерик Альжанов уступил Беку Нурмаганбетову из Туркестанской области. Единогласным решением судей победу отдали туркестанцу.Седьмой поединок (до 91 кг) завершился в нашу пользу. Бекзат Нурдаулетов (Мангистауская область) выиграл Абзала Куттыбекова со счетом 4:1.В завершающей встрече (свыше 91 кг) победу единогласным решением судей одержал мангистауский боксер Айболды Дауренулы.Таким образом, по результатам восьми схваток счет между командами составил 4:4.Дополнительный бой прошел в весовой категории до 57 кг, где сошлись Берик Джедибаев из Мангистауской области и Нургиса Тажихан из Туркестанской области.Во втором раунде туркестанец получил сечку и рефери остановил бой. Победу присвоили нашему боксеру.