Две бронзовые медали завоевали спортсмены из Мангистауской области на чемпионате мира по киокушинкай карате

Райымбек Шынтай и Мадина Болатова

Чемпионат мира по киокушинкай карате прошел в Болгарии. В нем приняли участие 700 спортсменов из 50 стран мира.



- Из Мангистауской области приняли участие в чемпионате семеро бойцов. Нашим спортсменам удалось завоевать две бронзовые медали. В возрастной категории 12-13 лет в весовой категории до 50 килограммов третье место занял Райымбек Шынтай. В возрастной категории 14-15 лет среди девушек в весовой категории до 45 килограммов третье место взяла Мадина Болатова, - рассказал Берекет Нурбаев.



Спортсмены боролись в 32 весовых категориях. По словам тренера актауской школы карате-до киокушинкай, участники из Мангистауской области достойно представили страну.



Фото Берекета Нурбаева