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ЛАДА.kz » Спорт

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 11:47

Просмотров: 184

Две бронзовые медали завоевали спортсмены из Мангистауской области на чемпионате мира по киокушинкай карате

Райымбек Шынтай и Мадина Болатова из Мангистауской области завоевали «бронзу» на чемпионате мира по киокушинкай карате. Об этом рассказал Берекет Нурбаев, тренер Актауской школы карате-до киокушинкай.

Райымбек Шынтай и Мадина Болатова
Чемпионат мира по киокушинкай карате прошел в Болгарии. В нем приняли участие 700 спортсменов из 50 стран мира.

- Из Мангистауской области приняли участие в чемпионате семеро бойцов. Нашим спортсменам удалось завоевать две бронзовые медали. В возрастной категории 12-13 лет в весовой категории до 50 килограммов третье место занял Райымбек Шынтай. В возрастной категории 14-15 лет среди девушек в весовой категории до 45 килограммов третье место взяла Мадина Болатова, - рассказал Берекет Нурбаев.

Спортсмены боролись в 32 весовых категориях. По словам тренера актауской школы карате-до киокушинкай, участники из Мангистауской области достойно представили страну.

Фото Берекета Нурбаева


Две бронзовые медали завоевали спортсмены из Мангистауской области на чемпионате мира по киокушинкай карате
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