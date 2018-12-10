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ЛАДА.kz » Спорт

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:27

Просмотров: 499

Боец из Мангистау стал чемпионом Азии по грэпплингу

В Алматы завершился чемпионат Азии и Океании по грэпплингу среди любителей и профессионалов. Канат Бердиев, спортсмен из Мангистау, стал чемпионом турнира в любительской категории AIBA. Об этом сообщил Нурбек Мунлыков, президент федерации панкратиона Мангистауской области.

Фото предоставлено Нурбеком Мунлыковым
В рамках международного турнира Arlan Grip Selection 8-9 декабря прошел чемпионат Азии и Океании по грэпплингу среди любителей и профессионалов. В нем принимали участие более 50 спортсменов из Казахстана, Кыргызстана, Ирана, Малайзии, Японии и Австралии.

Боец из Мангистау стал чемпионом Азии по грэпплингу

Фото с сайта inform.kz

Боец из Мангистау Канат Бердиев представлял регион в боях по версии AIBA в весовой категории 92 кг. По итогам схваток Канат завоевал титул чемпиона Азии и Океании среди любителей.

- Канат, будучи тренером профессионального спортивного клуба смешанных единоборств нашей области, также является и действующим спортсменом бойцовского клуба Naiza Fighter. Умелый спортсмен, к тому же мастер спорта международного класса по вольной борьбе, - отметил Нурбек Мунлыков.


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