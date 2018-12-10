Боец из Мангистау стал чемпионом Азии по грэпплингу

В рамках международного турнира Arlan Grip Selection 8-9 декабря прошел чемпионат Азии и Океании по грэпплингу среди любителей и профессионалов. В нем принимали участие более 50 спортсменов из Казахстана, Кыргызстана, Ирана, Малайзии, Японии и Австралии.Боец из Мангистау Канат Бердиев представлял регион в боях по версии AIBA в весовой категории 92 кг. По итогам схваток Канат завоевал титул чемпиона Азии и Океании среди любителей.- Канат, будучи тренером профессионального спортивного клуба смешанных единоборств нашей области, также является и действующим спортсменом бойцовского клуба Naiza Fighter. Умелый спортсмен, к тому же мастер спорта международного класса по вольной борьбе, - отметил Нурбек Мунлыков.