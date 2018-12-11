В Актау пройдет международный турнир по вольной борьбе

Фото из архива Lada.kz

Турнир посвящен памяти Магомеда Расулова, заслуженного тренера Казахстана.



В соревнованиях примут участие чемпионы и призеры мировых первенств, мастера спорта и юные борцы из детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва. Более 400 борцов будут бороться за первое место.



Турнир пройдет 15 и 16 декабря в спортивном комплексе «Мангистау Арена» в 33 микрорайоне. Вход свободный. Начало в 10:00 часов.