Тренер и его ученик из Актау стали призерами чемпионатов по теннису

Общекомандное первое место

Есен Рамазанов на второй ступени пьедестала

- Это не первое успешное выступление Есена. Он является призером международных турниров, чемпионатов Казахстана. Впереди его ожидает долгая дорога, и, я считаю, что он добьется многого. Чувствуется, что у Есена предостаточно потенциала для достижения больших высот, чтобы и дальше с гордостью представлять наш теннисный центр. Стоит, конечно же, отметить работу тренеров — это Махатай Рамазанулы и Светлана Руденко, - отметил Азат Мангубаев

Золотой призер - Махатай Рамазанулы

Ветераны настольного тенниса

В финале в упорной борьбе «боевая» тройка одолела команду из Алматы со счетом 3:2.Выступая в личном зачете, Есен Рамазанов дошел до финала и уступил Ирисбеку Артукметову - представителю Южно-Казахстанской области. Тем самым он стал серебряным медалистом.Клубный чемпионат Казахстана по настольному теннису среди юношей и кадетов 2002 годов рождения и младше завершился 10 декабря в Алматы. Участниками стали 10 команд.Тем временем там же, в Алматы, проходил международный турнир среди ветеранов, посвященный памяти основателя настольного тенниса в Казахстане Анатолия Ицкевича. Тренер Есена Рамазанова Махатай Рамазанулы стал обладателем первого места в возрасте 60-69 лет. Таким образом, как подчеркнул Азат Мангубаев, показал достойный пример своим ученикам.За помощь в организации поездки на соревнования и поддержку в работе спортсмены выражают благодарность отделу физической культуры и спорта городского акимата в лице Каната Жумабаева и акимату Актау.Фото предоставили участники соревнований.