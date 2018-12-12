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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 04:07

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Тренер и его ученик из Актау стали призерами чемпионатов по теннису

Воспитанник детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) Актау по теннису Есен Рамазанов со своими напарниками Ердосом Куралбай (Алматы) и Альнур-Рашидом Садуакасовым (Жамбыльская область) в командном зачете стали победителями клубного чемпионата страны. Тренер Махатай Рамазанулы стал победителем международного турнира. Результатами поделился директор теннисного центра Актау Азат Мангубаев.

Золотой медалист международного турнира среди ветеранов - Махатай Рамазанулы
В финале в упорной борьбе «боевая» тройка одолела команду из Алматы со счетом 3:2.

Тренер и его ученик из Актау стали призерами чемпионатов по теннису

Общекомандное первое место

Выступая в личном зачете, Есен Рамазанов дошел до финала и уступил Ирисбеку Артукметову - представителю Южно-Казахстанской области. Тем самым он стал серебряным медалистом.

Тренер и его ученик из Актау стали призерами чемпионатов по теннису

Есен Рамазанов на второй ступени пьедестала

- Это не первое успешное выступление Есена. Он является призером международных турниров, чемпионатов Казахстана. Впереди его ожидает долгая дорога, и, я считаю, что он добьется многого. Чувствуется, что у Есена предостаточно потенциала для достижения больших высот, чтобы и дальше с гордостью представлять наш теннисный центр. Стоит, конечно же, отметить работу тренеров — это Махатай Рамазанулы и Светлана Руденко, - отметил Азат Мангубаев


Клубный чемпионат Казахстана по настольному теннису среди юношей и кадетов 2002 годов рождения и младше завершился 10 декабря в Алматы. Участниками стали 10 команд.

Тренер и его ученик из Актау стали призерами чемпионатов по теннису

Золотой призер - Махатай Рамазанулы


Тем временем там же, в Алматы, проходил международный турнир среди ветеранов, посвященный памяти основателя настольного тенниса в Казахстане Анатолия Ицкевича. Тренер Есена Рамазанова Махатай Рамазанулы стал обладателем первого места в возрасте 60-69 лет. Таким образом, как подчеркнул Азат Мангубаев, показал достойный пример своим ученикам.

Тренер и его ученик из Актау стали призерами чемпионатов по теннису

Ветераны настольного тенниса


За помощь в организации поездки на соревнования и поддержку в работе спортсмены выражают благодарность отделу физической культуры и спорта городского акимата в лице Каната Жумабаева и акимату Актау.


Фото предоставили участники соревнований.


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