На международном турнире по самбо мангистауские спортсмены завоевали шесть медалей

Победители и призеры турнира. Фото предоставлено спортшколой "Жаас батыр"

В международном турнире приняли участие атлеты 2003-2004 годов рождения из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России и Таджикистана.



Мангистаускую область представили 15 спортсменов, шестеро из них стали чемпионами и призерами.



Золотые медали завоевали Елжан Сандибекулы в весе 32 кг, Ернар Надирбай в категории 38 кг и Айбек Сайлаубаев в весовой категории 54 кг.



Серебряными призерами турнира стали Еркебулан Аманкос, выступавший в весе 38 кг, и Нурсултан Жубаткан в весовой категории 50 кг.



«Бронза» досталась Абылайхану Султанбеку в категории 54 кг.



Спортсменов подготовил к турниру тренер Айбек Бисекенов.