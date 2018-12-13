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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:35

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На международном турнире по самбо мангистауские спортсмены завоевали шесть медалей

На IV международном турнире по самбо, посвященном памяти заслуженного тренера РК, судьи международной категории К.Табынбаева, спортсмены из Мангистау завоевали три «золота», два «серебра» и одну «бронзу». Соревнования проходили в Атырау с 10 по 12 декабря.

Победители и призеры турнира. Фото предоставлено спортшколой "Жаас батыр"
В международном турнире приняли участие атлеты 2003-2004 годов рождения из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России и Таджикистана.

Мангистаускую область представили 15 спортсменов, шестеро из них стали чемпионами и призерами.

Золотые медали завоевали Елжан Сандибекулы в весе 32 кг, Ернар Надирбай в категории 38 кг и Айбек Сайлаубаев в весовой категории 54 кг.

Серебряными призерами турнира стали Еркебулан Аманкос, выступавший в весе 38 кг, и Нурсултан Жубаткан в весовой категории 50 кг.

«Бронза» досталась Абылайхану Султанбеку в категории 54 кг.

Спортсменов подготовил к турниру тренер Айбек Бисекенов.


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