На международном турнире по самбо мангистауские спортсмены завоевали шесть медалей

Победители и призеры турнира. Фото предоставлено спортшколой "Жаас батыр"
В международном турнире приняли участие атлеты 2003-2004 годов рождения из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России и Таджикистана.
Мангистаускую область представили 15 спортсменов, шестеро из них стали чемпионами и призерами.
Золотые медали завоевали Елжан Сандибекулы в весе 32 кг, Ернар Надирбай в категории 38 кг и Айбек Сайлаубаев в весовой категории 54 кг.
Серебряными призерами турнира стали Еркебулан Аманкос, выступавший в весе 38 кг, и Нурсултан Жубаткан в весовой категории 50 кг.
«Бронза» досталась Абылайхану Султанбеку в категории 54 кг.
Спортсменов подготовил к турниру тренер Айбек Бисекенов.
Мангистаускую область представили 15 спортсменов, шестеро из них стали чемпионами и призерами.
Золотые медали завоевали Елжан Сандибекулы в весе 32 кг, Ернар Надирбай в категории 38 кг и Айбек Сайлаубаев в весовой категории 54 кг.
Серебряными призерами турнира стали Еркебулан Аманкос, выступавший в весе 38 кг, и Нурсултан Жубаткан в весовой категории 50 кг.
«Бронза» досталась Абылайхану Султанбеку в категории 54 кг.
Спортсменов подготовил к турниру тренер Айбек Бисекенов.
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