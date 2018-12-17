Порядка 200 юных боксеров в Актау боролись за чемпионский титул в областном турнире

Назад Вперед











































Финальные бои прошли на ринге спортивного зала «Маяк» в 20 весовых категориях, в каждой из которых определили победителя.В соревнованиях приняли участие спортсмены из Актау, Жанаозена и районов области.По итогам финальных поединков первые места заняли: Азамат Абдилакимов (30 кг, Актау), Бекзат Болек (32 кг, Актау), Акылбек Жарху (34 кг, Мунайлы), Оспан Сисенбай (34 кг, Досан Батыр), Нурдаулет Тасболатов (36 кг, Досан Батыр), Нуржан Орысбай (38 кг, Тупкараган), Алибек Куаныш (38 кг, Досан Батыр), Бекзат Бердибай (40 кг, Досан Батыр), Нурдаулет Тилеубай (40 кг, Шайыр), Батыр Коблан (42 кг, Мунайлы), Коблан Айтмухан (46 кг, Каракия), Алтынбек Альжанов (48 кг, Досан Батыр), Малик Янизамидин (50 кг, Актау), Жасулан Нуркабылов (52 кг, Актау), Канат Ахунов (54 кг, Актау), Нурдаулет Нарбаев (56 кг, Актау), Едил Серик (58 кг, Актау), Нуртилек Абай (60 кг, Жанаозен), Ерасыл Харис (63 кг, Досан Батыр), Захар Мужев (66 кг, Актау), Руслан Троценко (+70 кг, Жанаозен).- Эти соревнования, я считаю, являются одними из самых ярких событий в жизни юных боксеров – здесь они завоевывают свои первые чемпионские титулы. Среди участников есть очень способные бойцы, которые в перспективе еще не раз будут занимать лидирующие места на турнирах разного уровня. Финал был очень эмоциональным: «заряженными» были не только сильнейшие бойцы, но и зрители – они активно поддерживали юных спортсменов, постоянно выкрикивая подсказки. Ребята показали настоящую волю к победе, о чем свидетельствуют награды, врученные им на церемонии закрытия. Они были серьезными, взрослыми и собранными, хотя, конечно, многие волновались, Такие соревнования - своеобразная боевая практика перед серьезными поединками. Стоит отметить, что успех спортсменов - это, помимо их труда, кропотливая работа тренеров, которые зачастую, забыв о своей жизни, оттачивают с учениками их мастерство, переживают за них, радуются их успехам и отдают им себя целиком, - сказал Руслан Бибуев, главный судья соревнований, судья международной категории AIBA.