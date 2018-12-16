Жанаозенский боксер одержал восьмую победу на профи-ринге в Москве

- Самое интересное, что он выиграл бой левой рукой, потому что правая рука была сломана, и месяц назад только сняли гипс. Мы решили выступить к концу года и получить свой рекорд. На следующий год у нас большие планы. Сейчас как раз ведутся переговоры с зарубежными промоутерскими компаниями, - поделился менеджер и тренер жанаозенского боксера.

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Поединок состоялся вечером 15 декабря в Академии бокса в Лужниках при поддержке Shamo Boxing Promotions совместно с Tukeshov boxing promotions.Первый раунд, как отметил Жалгас Тукешов, Уалихан выиграл по очкам. Во втором раунде он нокаутировал оппонента ударом по печени.С Эрнисом Сайпидин уулу Уалихан встречается уже второй раз. Их первый бой прошел 15 сентября. Тогда жанаозенский боксер одержал победу техническим нокаутом. После чего кыргызстанец попросил реванша.Уалихан Бискенкулов вернется на ринг 23 февраля, где проведет свой девятый бой на профессиональном ринге в Актобе. Возможно, как подчеркнул Жалгас Тукешов, это будет его титульный поединок.