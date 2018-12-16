«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 16 Декабря
+3...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 371.31 KZT
  • €1 = 419.32 KZT
  • 1 RUB = 5.59 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:13

Просмотров: 717

Жанаозенский боксер одержал восьмую победу на профи-ринге в Москве

Соперником Уалихана «Адай» Бисенкулова стал кыргызстанский боксер Эрнис Сайпидин уулу. Результатами поделился Жалгас Тукешов, менеджер и тренер жанаозенского боксера.

Фото предоставил Жалгас Тукешов
Поединок состоялся вечером 15 декабря в Академии бокса в Лужниках при поддержке Shamo Boxing Promotions совместно с Tukeshov boxing promotions.

Жанаозенский боксер одержал восьмую победу на профи-ринге в Москве


Первый раунд, как отметил Жалгас Тукешов, Уалихан выиграл по очкам. Во втором раунде он нокаутировал оппонента ударом по печени.

С Эрнисом Сайпидин уулу Уалихан встречается уже второй раз. Их первый бой прошел 15 сентября. Тогда жанаозенский боксер одержал победу техническим нокаутом. После чего кыргызстанец попросил реванша.

Жанаозенский боксер одержал восьмую победу на профи-ринге в Москве


- Самое интересное, что он выиграл бой левой рукой, потому что правая рука была сломана, и месяц назад только сняли гипс. Мы решили выступить к концу года и получить свой рекорд. На следующий год у нас большие планы. Сейчас как раз ведутся переговоры с зарубежными промоутерскими компаниями, - поделился менеджер и тренер жанаозенского боксера.


Уалихан Бискенкулов вернется на ринг 23 февраля, где проведет свой девятый бой на профессиональном ринге в Актобе. Возможно, как подчеркнул Жалгас Тукешов, это будет его титульный поединок.





Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

Жанаозенский боксер Уалихан Бисенкулов одержал восьмую победу на профи-ринге в Москве


Открыть
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
[not-category=11]
[/not-category]
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика