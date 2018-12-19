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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:53

Просмотров: 243

Актауские боксеры завоевали две медали на международном турнире в Павлодаре

Воспитанники Мангистауской школы бокса завоевали серебряную и бронзовую медали на международном турнире по боксу памяти тренера Абая Татиева. Об этом сообщили в пресс-службе федерации бокса области.

Фото предоставлено пресс-службой федерации бокса Мангистауской области
Международный турнир памяти тренера Абая Татиева, прошедший с 10 по 16 декабря, собрал более 150 спортсменов из Казахстана, России, Кыргызстана и Таджикистана.

Спортивную честь Мангистау защищали Нурас Женис и Азамат Амангелдиев. Медаль серебряного отлива завоевал Нурас Женис в весе 75 кг. «Бронза» досталась Азамату Амангелдиеву в весовой категории 91 кг.

- Турнир проходил на очень высоком уровне. Очень много мастеров спорта принимали здесь участие. Были очень интересные и зрелищные бои. Ребята справились с поставленной задачей, - сказал тренер актауской школы бокса Жарас Калимов.


Актауские боксеры завоевали две медали на международном турнире в Павлодаре
Актауские боксеры завоевали две медали на международном турнире в Павлодаре
Актауские боксеры завоевали две медали на международном турнире в Павлодаре
Актауские боксеры завоевали две медали на международном турнире в Павлодаре
Актауские боксеры завоевали две медали на международном турнире в Павлодаре
Актауские боксеры завоевали две медали на международном турнире в Павлодаре
Актауские боксеры завоевали две медали на международном турнире в Павлодаре
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