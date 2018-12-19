Актауские боксеры завоевали две медали на международном турнире в Павлодаре

Фото предоставлено пресс-службой федерации бокса Мангистауской области

Международный турнир памяти тренера Абая Татиева, прошедший с 10 по 16 декабря, собрал более 150 спортсменов из Казахстана, России, Кыргызстана и Таджикистана.



Спортивную честь Мангистау защищали Нурас Женис и Азамат Амангелдиев. Медаль серебряного отлива завоевал Нурас Женис в весе 75 кг. «Бронза» досталась Азамату Амангелдиеву в весовой категории 91 кг.



- Турнир проходил на очень высоком уровне. Очень много мастеров спорта принимали здесь участие. Были очень интересные и зрелищные бои. Ребята справились с поставленной задачей, - сказал тренер актауской школы бокса Жарас Калимов.