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ЛАДА.kz » Спорт

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 20:50

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Баскетбольный клуб «Каспий» стал чемпионом РК среди юношей

С 14 по 21 декабря в Алматы проходил Зимний чемпионат Республики Казахстан среди юношей 2002-2003 годов рождения. Команда группы подготовки (фарм-группа) баскетбольного клуба «Каспий» завоевала «золото» чемпионата. Об этом сообщили в пресс-службе профессионального баскетбольного клуба «Каспий».

Фото предоставлено пресс-службой ПБК Каспий
В Зимнем чемпионате РК по баскетболу среди юношей принимали участие команды из Астаны, Алматы, Павлодара, Костаная, а также Карагандинской и Туркестанской областей.

Команда ПБК «Каспий» в групповом этапе сыграла с командами из Карагандинской и Туркестанской областей, обыграв их со счётом 53:46 и 62:46 соответственно.

В полуфинале команда актауских баскетболистов сыграла с командой из Костаная, завершив матч со счётом 57:37.

Встретившись в финале с командой из Алматы, баскетбольный клуб Каспий обеспечил себе "золото" чемпионата, завершив матч со счётом 65:56.

- Стоит отметить, что восемь игроков из группы подготовки 2002-2003 годов рождения входят в состав профессиональной команды «Каспий» и являются единственными в своей возрастной категории, кто играет в Национальной лиге среди мужских команд. С этого сезона БК «Каспий» кардинально пересмотрел стратегию развития. На данный момент особое внимание уделяется развитию местных спортсменов и талантливой молодежи, - сообщили в пресс-службе ПБК «Каспий».

Команда из Актау стала лидером Чемпионате РК по баскетболу среди юношей впервые в истории. Победителям будет присвоено спортивное звание «Кандидат в мастера спорта».

- Для нас это историческое событие, впервые Мангистау становится чемпионом РК в такой очень важной возрастной категории. Уже с 16 лет наши спортсмены принимают участие в официальных международных соревнованиях в составе сборной РК. Очень надеюсь, что команда БК «Каспий» сможет стать базовым клубом молодежной сборной. Как я говорил ранее, мы рискнули результатом в Национальной Лиге РК, пустив туда играть нашу молодежь. Я очень рад, что наш эксперимент удается и закаленные в мужском чемпионате юниоры показывают максимальный результат среди своих сверстников. Наш план работает, - отметил Самсон Аракелян, управляющий профессионального баскетбольного клуба «Каспий».





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Комментарии ( 1 )

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бася (Посетители) Сегодня, 22:58
молодцы! спины берегите!
 
 

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