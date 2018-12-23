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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:32

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Актауские теннисисты стали призерами республиканского турнира

Юные теннисисты заняли весь пьедестал почета на республиканском турнире «Красный мяч», который завершился 22 декабря в Актобе. Результатами поделился Азат Мангубаев, директор теннисного центра Актау.

Фото из сети интернет
Золотой награды удостоилась Мерует Туркменбай, обыгравшая спортсменку из Актобе.

Третью ступень пьедестала заняла Кристина Комаева, одержав победу над актюбинской спортсменкой.

Среди мальчиков серебряным медалистом стал Нурдаулет Балкан, уступив теннисисту из Актобе.

Актауские теннисисты стали призерами республиканского турнира


Все три призера тренируются в теннисном центре Актау. Их наставником является Куатбек Абиев.

Актауские теннисисты стали призерами республиканского турнира


- Очень много детей, которые показали хорошую игру, свое упорство и выносливость. Мы очень рады таким результатам. Конечно, немного не хватило занять первое место Нурдаулету Балкану, но это показывает, что нужно еще работать. Нужно отметить, что нашему теннисному центру всего лишь три года, и уже такие результаты. Мы растем и идем дальше, ведь дети - это наше будущее. Мы верим, что из них вырастут такие выдающиеся мастера ракеток как Мария Шарапова, Зарина Дияс, Роджер Федерер и Михаил Кукушкин, - поделились тренеры Берекет Жанибеков и Мадина Дегениязова.


Участниками республиканского турнира «Красный мяч» стали 89 теннисистов: 46 мальчиков и 43 девочки в возрасте от 6 до 8 лет из Уральска, Атырау, Актобе и Актау. Из нашего города в сопровождении тренеров Берекета Жанибекова и Мадины Дегениязовой отправились 15 теннисистов.

Актауские теннисисты стали призерами республиканского турнира


Родители и юные спортсмены выражают огромную благодарность директору теннисного центра Актау Азату Мангубаеву, тренерам, а также отделу физической культуры и спорта городского акимата.

Фото предоставил Азат Мангубаев


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