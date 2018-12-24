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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:59

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На республиканском турнире по самбо спортсмены из Мангистау завоевали шесть медалей

На V республиканском турнире по самбо среди спортсменов 2005-2007 годов рождения представители Мангистауской области выиграли одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовые медали. Соревнования проводились с 20 по 23 декабря в Байконуре.

Чемпионы и призеры турнира с тренерами. Фото предоставлено спортшколой «Жас батыр»
Нашу область на турнире представили 11 юных самбистов. Шестеро из них стали чемпионами и призерами.

Чемпионского звания удостоился Куанышкерей Зейнуллин, выступавший в весовой категории 42 кг.
«Серебро» в категории 38 кг завоевал Ерсултан Абдуразак.
Бронзовые медали достались Жасару Жаксылыку и Гани Орысбайулы в категории 29 кг, Асету Габиту в весе 38 кг, Айбергену Кыдыргалиулы в весовой категории 46 кг.

К выступлению на турнире спортсменов подготовили тренеры спортшколы «Жас батыр» Айбек Бисекенов, Ерлан Сериков, Амангали Колкаев, а также тренер из Жынгылдинской спортшколы Нуржан Айдынгалиев.


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