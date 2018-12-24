На республиканском турнире по самбо спортсмены из Мангистау завоевали шесть медалей

Чемпионы и призеры турнира с тренерами. Фото предоставлено спортшколой «Жас батыр»

Нашу область на турнире представили 11 юных самбистов. Шестеро из них стали чемпионами и призерами.



Чемпионского звания удостоился Куанышкерей Зейнуллин, выступавший в весовой категории 42 кг.

«Серебро» в категории 38 кг завоевал Ерсултан Абдуразак.

Бронзовые медали достались Жасару Жаксылыку и Гани Орысбайулы в категории 29 кг, Асету Габиту в весе 38 кг, Айбергену Кыдыргалиулы в весовой категории 46 кг.



К выступлению на турнире спортсменов подготовили тренеры спортшколы «Жас батыр» Айбек Бисекенов, Ерлан Сериков, Амангали Колкаев, а также тренер из Жынгылдинской спортшколы Нуржан Айдынгалиев.