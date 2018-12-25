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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 08:27

Просмотров: 176

Спортсмен из Актау стал чемпионом международного Кубка Евразии по тогыз кумалак в Турции

Парахат Джунебаев из Актау выиграл в личном зачете Кубок Евразии по тогыз кумалак и мангала на международных соревнованиях, проходивших в Стамбуле (Турция) с 14 по 20 декабря. Мангистаускую область представили еще три спортсмена – Жумакелди Туракбай, Аксана Жумабаева и Гаухар Жакиева, директор областной федерации тогыз кумалак, занявшая на Кубке Евразии третье место по игре мангала.

Гаухар Жакиева, Парахат Джунебаев, Жумакелд Туракбай и Аксана Жумабаева (слева направо). Фото предоставлено Г.Жакиевой
Парахат Джунебаев завоевал второе место в двух состязаниях – по тогыз кумалак и мангала. Подсчет очков по двум видам игр вывел Парахата на первое место в личном зачете.

Таким образом, наш спортсмен стал чемпионом Кубка Евразии, оставив позади соперников из Астаны и молодежной сборной РК.

Парахат Джунебаев – золотой призер чемпионата РК среди молодежи. Первые навыки игры получил у тренера Аклес Каламовой в Мунайлинском районе. В настоящее время работает тренером по тогыз кумалак в Актауском городском центре «Школьник».

Как рассказала Гаухар Жакиева, это был первый и успешный выход мангистауских спортсменов на международную арену. Поездке поспособствовало областное управление физической культуры и спорта.


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