Спортсмен из Актау стал чемпионом международного Кубка Евразии по тогыз кумалак в Турции

Гаухар Жакиева, Парахат Джунебаев, Жумакелд Туракбай и Аксана Жумабаева (слева направо). Фото предоставлено Г.Жакиевой

Парахат Джунебаев завоевал второе место в двух состязаниях – по тогыз кумалак и мангала. Подсчет очков по двум видам игр вывел Парахата на первое место в личном зачете.



Таким образом, наш спортсмен стал чемпионом Кубка Евразии, оставив позади соперников из Астаны и молодежной сборной РК.



Парахат Джунебаев – золотой призер чемпионата РК среди молодежи. Первые навыки игры получил у тренера Аклес Каламовой в Мунайлинском районе. В настоящее время работает тренером по тогыз кумалак в Актауском городском центре «Школьник».



Как рассказала Гаухар Жакиева, это был первый и успешный выход мангистауских спортсменов на международную арену. Поездке поспособствовало областное управление физической культуры и спорта.