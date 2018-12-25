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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:25

Просмотров: 251

Боксеры из Мангистау завоевали четыре медали на зональном чемпионате Казахстана

Воспитанники Мангистауской школы бокса завоевали одну медаль золотого отлива, одну серебряную и две бронзовые медали.

Фото предоставлено пресс-службой федерации бокса Мангистауской области
Юго-западный зональный чемпионат Республики Казахстан по боксу собрал на ринге более 230 боксеров из Мангистау, Алматы, Атырау, Актобе, Кызылорды, Шымкента, Тараза, Уральска и Туркестанской области.

Соревнования среди юношей 2003-2004 годов рождения проходили целую неделю в спортивном комплексе «Жекпе-жек». Бои проходили в 13-ти весовых категориях.

- Спортивную честь Мангистауской области защищали 26 боксеров. Региональный чемпионат является отбором для участия в чемпионате РК, который пройдет в Усть-Каменогорске с 22 по 27 января. Чемпионат РК определит сильнейших боксеров по этим возрастным категориям и будет сформирована команда РК, которая примет участие в чемпионате Азии 2019 года. Наши спортсмены оправдали все возложенные на них надежды. Конкуренция была очень высокой, - отметил Асхат Камалов, тренер школы бокса Мангистау.

В личном зачете медаль высшей пробы в весовой категории 80 кг завоевал Айсадат Бекетаев. Серебряную медаль завоевал Айдос Улыкпанов в весе 48 кг.

Боксеры из Мангистау завоевали четыре медали на зональном чемпионате Казахстана


Боксеры из Мангистау завоевали четыре медали на зональном чемпионате Казахстана


На третьей ступени пьедестала оказались Ержан Онгарбаев в весовой категории 60 кг и Ербол Айнабаев в весовой категории 63 кг.

Лучшим судьей чемпионата признан судья международной категории AIBA Руслан Бибуев.

Боксеры из Мангистау завоевали четыре медали на зональном чемпионате Казахстана


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