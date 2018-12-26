Спортсмены Мангистау привезли 25 медалей с республиканского турнира по панкратиону

Турнир по панкратиону среди юниоров и взрослых проходил в Актобе с 20 по 24 декабря. В нем принимали участие более 300 спортсменов со всей страны. Участники из Мангистауской области завоевали 12 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовых медали.В возрастной группе 2007-2008 годов рождения в весе 34 кг Нурдаулет Эсенулы завоевал первое место.В возрастной группе 2003-2004 годов рождения «золото» завоевали Азамат Давлетумбаев (38 кг), Кумысбек Балишанов (42 кг), Мухаммад Мендигерей (47 кг), Ерлан Булеков (53 кг), Бейбит Торебек (59 кг) и Темирлан Халидолла (66 кг). Вторые места в этой возрастной группе заняли Бекарыс Тлепбаев (47 кг), Аслан Келдыбай (53 кг), Шамиль Култаев (59 кг) и Даурен Сембай (66+). «Бронза» досталась Ахану Тлепову (53 кг).В возрастной группе 2001-2002 годов рождения «золото» завоевали Ерболат Мактымкулов (46 кг), Акниет Имангали (58 кг) и Райыс Женисулы (63 кг). Медалями серебряного отлива наградили Жандоса Жалгасбаева (50 кг), Берекета Жомартова (54 кг) и Бекзата Капашова (58 кг).Первое место в возрастной группе 1999-2000 годов рождения занял Данияр Казиханов (62 кг). Вторые места взяли Галымтай Борашов (66 кг) и Нур Жасаров (77 кг). Третье место занял Руслан Макгеев (77 кг).Среди взрослых лучшими стали Алибек Кушбаев (71 кг) и Жомарт Роман (92 кг). Бронзовым призером стал Нурпеис Генжаев в весе 77 кг.