Актауские игроки завоевали «золото» чемпионата по киберспорту среди команд Западного Казахстана

Первый официальный турнир по киберспорту «BEST OF THE WEST» прошел в Актау. Спортсмены из Актау, Атырау и Актобе встретились лицом к лицу в трех популярных киберспортивных дисциплинах – PlayerUknown’s BattleGround (PUBG), Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) и DOTA 2. Актауские игроки стали лучшими по итогам турнира в общем командном зачете.Отличительной чертой турнира стало участие в нем игрока в «DOTA2» из Актау - Дулата «Goddam» Сейдимомын, в прошлом участник крупных турниров. На данном чемпионате Дулат сыграл за команду «Avatar», обеспечив ей безоговорочную победу в финале. Как отметили некоторые игроки - участники турнира - играть против команды, где есть Дулат - очень тяжело, он все-таки человек с профессиональной игровой сцены.- У меня был перерыв в профессиональной карьере. Я решил вернуться вновь, буду пробовать играть в Казахстане. Пару побед я уже одерживал за сборную страны, и для меня было несложно отыграть «дома». Киберспорт приняли на уровне государства – что может быть лучше для возвращения на игровую сцену? Тем более, у нас есть отличные игроки, я сам был в ТОП-3 стран СНГ, - рассказал Дулат Сейдимомын.По итогам турнира, по дисциплине PUBG все призовые места забрали команды из Актау – «Avatar», «Avatar 2» и «Destroy» – заняли первое, второе и третье места соответственно.Команда из Атырау «YoYo» завоевала «золото» турнира по дисциплине CS: GO. Следом за ней расположились по сетке лидеров команда из Актобе «Tak i zapishem» и команда из Актау «LoG», занявшие второе и третье места соответственно.В дисциплине DOTA 2 первой стала команда из Актау «Avatar», «серебро» турнира досталось сборной из Уральска и Актобе «E-rotic», «бронза» осталась за командой из Актау «mtn».Общекомандные места расположились следующим образом: 1 место – Актау, 2 место – Атырау, 3 место – сборная Уральска и Актобе.- В первую очередь хочу поблагодарить тех, кто поддержал идею провести турнир «BEST OF THE WEST» в Актау. Получилось очень круто, мы ожидали этого мероприятия как старта чего-то масштабного. Так и вышло, турнир прошел на одном дыхании. Планы у нас космические, при поддержке республиканской федерации киберспорта Казахстан достигнет небывалых высот, - отметил Сейдахмет Сейтжанов, председатель федерации киберспорта Мангистауской области.Напомним, ранее сообщалось о проведении первого официального турнира по киберспортивным дисциплинам среди команд западных областей.