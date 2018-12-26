Мангистауская спортивная школа «Жас батыр» названа лучшей в Казахстане

Манарбек Бисекенов с Ермаханом Ибраимовым, заслуженным мастером спорта РК после награждения. Фото предоставлено школой "Жас батыр"

Сегодня в «Жас батыре» занимается около 1 000 спортсменов по шести видам спорта. В 2018 году 177 из них стали кандидатами в мастера спорта, 20 – мастерами спорта, 12 судей получили международный статус.



Шесть дзюдоистов – Рамазан Мамаев, Буыржан Нарбаев, Сунгат Жубаткан, Бауыржан Сагынгалиулы, Акниет Турдан и Амирбек Женисов выступают в составе национальной сборной.



Сборная по баскетболу стала призером республиканского чемпионата и получила возможность выступить в национальной лиге в следующем году.



- Эта победа – заслуга не только тренеров, спортсменов школы, но и многочисленных болельщиков и жителей области, поддерживавших выступления воспитанников спортшколы на международных и республиканских соревнованиях. Спасибо всем, это наша общая награда, - сказал Манарбек Бисекенов, директор спортшколы «Жас батыр».