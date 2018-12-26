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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 13:05

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Мангистауская спортивная школа «Жас батыр» названа лучшей в Казахстане

По итогам проекта Казахской академии спорта и туризма и республиканского журнала «Спорт жұлдыздары» («Звезды спорта») Мангистауская специализированная детско-юношеская спортивная школа «Жас батыр» победила в номинации «Лучшая спортивная школа-2018».

Манарбек Бисекенов с Ермаханом Ибраимовым, заслуженным мастером спорта РК после награждения. Фото предоставлено школой "Жас батыр"
Сегодня в «Жас батыре» занимается около 1 000 спортсменов по шести видам спорта. В 2018 году 177 из них стали кандидатами в мастера спорта, 20 – мастерами спорта, 12 судей получили международный статус.

Шесть дзюдоистов – Рамазан Мамаев, Буыржан Нарбаев, Сунгат Жубаткан, Бауыржан Сагынгалиулы, Акниет Турдан и Амирбек Женисов выступают в составе национальной сборной.

Сборная по баскетболу стала призером республиканского чемпионата и получила возможность выступить в национальной лиге в следующем году.

- Эта победа – заслуга не только тренеров, спортсменов школы, но и многочисленных болельщиков и жителей области, поддерживавших выступления воспитанников спортшколы на международных и республиканских соревнованиях. Спасибо всем, это наша общая награда, - сказал Манарбек Бисекенов, директор спортшколы «Жас батыр».


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