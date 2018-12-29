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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:45

Просмотров: 204

Боксерши из Актау завоевали три медали на турнире в Павлодаре

Воспитанницы тренера Жанны Баскаевой завоевали три медали на республиканском турнире по боксу в Павлодаре. Об этом сообщили в пресс-службе федерации бокса Мангистауской области.

Фото предоставлено пресс-службой федерации бокса Мангистауской области
В Павлодаре 27 декабря завершился открытый чемпионат города среди сильнейших боксеров-девушек Казахстана 2003-2004 и 2005-2006 годов рождения.

Успешно выступили актауские боксерши, которые привезли домой по одной золотой, серебряной и бронзовой медали.

Медаль золотого отлива команде принесла Джульетта Куанышева.

Узимхан Утепова завоевала серебряную медаль.

Бронзовым призёром турнира стала Айбегим Кажимухан.

- Мы изучали сильные и слабые стороны и, естественно, рады, что наши девушки взяли призовые места. Сам турнир прошел на высоком организационном уровне, и, думаю, пришедшие болельщики точно не пожалели о потраченном времени, - отметила тренер Жанна Баскаева.


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