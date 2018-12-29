Боксерши из Актау завоевали три медали на турнире в Павлодаре

Фото предоставлено пресс-службой федерации бокса Мангистауской области

В Павлодаре 27 декабря завершился открытый чемпионат города среди сильнейших боксеров-девушек Казахстана 2003-2004 и 2005-2006 годов рождения.



Успешно выступили актауские боксерши, которые привезли домой по одной золотой, серебряной и бронзовой медали.



Медаль золотого отлива команде принесла Джульетта Куанышева.



Узимхан Утепова завоевала серебряную медаль.



Бронзовым призёром турнира стала Айбегим Кажимухан.



- Мы изучали сильные и слабые стороны и, естественно, рады, что наши девушки взяли призовые места. Сам турнир прошел на высоком организационном уровне, и, думаю, пришедшие болельщики точно не пожалели о потраченном времени, - отметила тренер Жанна Баскаева.