Мангистауские тяжелоатлеты удостоились шести медалей на чемпионате страны

- Благодарю всех тренеров области за хорошую подготовку спортсменов и за вклад в развитие спорта, - отметил Арман Рыскали.

Чемпионат Казахстана по пауэрлифтингу прошел с 1 по 9 марта в Текели Алматинской области. Состязания собрали 700 спортсменов со всех областей страны. Мангистау представили восемь атлетов.Соревнования проходили по правилам Всемирной организации IPF. Судейскую коллегию представляли судьи международной категории.Саламат Усембаев (юноши до 48 кг) стал золотым медалистом в классическом виде, а в экипировке завоевал бронзовую медаль.Ерсултан Жолдасов (юниоры свыше 120 кг) в классическом и экипировочном пауэрлифтинге удостоился «золота».Алмас Картбай (мужчины до 74 кг) стал обладателем бронзовой награды в классическом стиле. При этом спортсмен выполнил норматив мастера спорта.Сакен Жанатаев (мужчины до 120 кг) в экипировочном виде занял второе место.