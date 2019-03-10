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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:58

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Мангистауские тяжелоатлеты удостоились шести медалей на чемпионате страны

Наша сборная завоевала три золотых, одну серебряную и две бронзовые награды. Достижениями своих подопечных поделился главный тренер Мангистауской области по пауэрлифтингу Арман Рыскали.

Фото из доступных источников
Чемпионат Казахстана по пауэрлифтингу прошел с 1 по 9 марта в Текели Алматинской области. Состязания собрали 700 спортсменов со всех областей страны. Мангистау представили восемь атлетов.

Соревнования проходили по правилам Всемирной организации IPF. Судейскую коллегию представляли судьи международной категории.

Мангистауские тяжелоатлеты удостоились шести медалей на чемпионате страны


Саламат Усембаев (юноши до 48 кг) стал золотым медалистом в классическом виде, а в экипировке завоевал бронзовую медаль.

Мангистауские тяжелоатлеты удостоились шести медалей на чемпионате страны


Ерсултан Жолдасов (юниоры свыше 120 кг) в классическом и экипировочном пауэрлифтинге удостоился «золота».

Мангистауские тяжелоатлеты удостоились шести медалей на чемпионате страны


Алмас Картбай (мужчины до 74 кг) стал обладателем бронзовой награды в классическом стиле. При этом спортсмен выполнил норматив мастера спорта.

Мангистауские тяжелоатлеты удостоились шести медалей на чемпионате страны


Сакен Жанатаев (мужчины до 120 кг) в экипировочном виде занял второе место.

Мангистауские тяжелоатлеты удостоились шести медалей на чемпионате страны


- Благодарю всех тренеров области за хорошую подготовку спортсменов и за вклад в развитие спорта, - отметил Арман Рыскали.




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