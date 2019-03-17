Мангистауские борцы стали бронзовыми призерами чемпионата Казахстана

Жаксылык Меретжанов, Маржан Каналиева, Мадина Тенелбаева и старший тренер Маншук Баданова

Жаксылык Меретжанов, Жандос Байболсынов и Берик Сыдыков

- Нашей главной задачей было быть в тройке лидеров. Мы этого добились. Это результат плодотворной работы, - отметил Жаксылык Меретжанов.

Золотым призером чемпионата стал воспитанник спортивного зала «Шогы батыр» Рауан Салык (до 64 кг).Тренируется спортсмен под руководством Сабыржана Кунаева.Тремя медалями отличились жанаозенские борцы. На первую ступень пьедестала поднялась Маржан Каналиева (до 63 кг). Жандос Байболсынов (до 51 кг) удостоился серебряной награды. Обладательницей «бронзы» стала Мадина Тенелбаева (до 70 кг).Эти спортсмены являются воспитанниками Берика Сыдыкова и Мелиса Жунисбекова.По итогам чемпионата мангистауские борцы заняли третье общекомандное место.Участниками чемпионата Казахстана по казакша курес в Актобе стали 430 борцов из всех регионов Казахстана. Мангистаускую область представили 30 спортсменов.