Мангистауские борцы стали бронзовыми призерами чемпионата Казахстана

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Золотым призером чемпионата стал воспитанник спортивного зала «Шогы батыр» Рауан Салык (до 64 кг).
Тренируется спортсмен под руководством Сабыржана Кунаева.
Тремя медалями отличились жанаозенские борцы. На первую ступень пьедестала поднялась Маржан Каналиева (до 63 кг). Жандос Байболсынов (до 51 кг) удостоился серебряной награды. Обладательницей «бронзы» стала Мадина Тенелбаева (до 70 кг).
Эти спортсмены являются воспитанниками Берика Сыдыкова и Мелиса Жунисбекова.
По итогам чемпионата мангистауские борцы заняли третье общекомандное место.
Участниками чемпионата Казахстана по казакша курес в Актобе стали 430 борцов из всех регионов Казахстана. Мангистаускую область представили 30 спортсменов.
Фото и видео предоставил Жаксылык Меретжанов
Тренируется спортсмен под руководством Сабыржана Кунаева.
Тремя медалями отличились жанаозенские борцы. На первую ступень пьедестала поднялась Маржан Каналиева (до 63 кг). Жандос Байболсынов (до 51 кг) удостоился серебряной награды. Обладательницей «бронзы» стала Мадина Тенелбаева (до 70 кг).
Жаксылык Меретжанов, Маржан Каналиева, Мадина Тенелбаева и старший тренер Маншук Баданова
Эти спортсмены являются воспитанниками Берика Сыдыкова и Мелиса Жунисбекова.
Жаксылык Меретжанов, Жандос Байболсынов и Берик Сыдыков
По итогам чемпионата мангистауские борцы заняли третье общекомандное место.
Участниками чемпионата Казахстана по казакша курес в Актобе стали 430 борцов из всех регионов Казахстана. Мангистаускую область представили 30 спортсменов.
- Нашей главной задачей было быть в тройке лидеров. Мы этого добились. Это результат плодотворной работы, - отметил Жаксылык Меретжанов.
Фото и видео предоставил Жаксылык Меретжанов
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