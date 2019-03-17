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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 23:46

Просмотров: 248

Мангистауские борцы стали бронзовыми призерами чемпионата Казахстана

В числе наград наших палуанов две золотые, одна серебряная и одна бронзовая медали. Результатами поделился Жаксылык Меретжанов, старший тренер Мангистауской области среди юношей по казакша курес.

Фото из доступных источников
Золотым призером чемпионата стал воспитанник спортивного зала «Шогы батыр» Рауан Салык (до 64 кг).

Мангистауские борцы стали бронзовыми призерами чемпионата Казахстана


Тренируется спортсмен под руководством Сабыржана Кунаева.



Тремя медалями отличились жанаозенские борцы. На первую ступень пьедестала поднялась Маржан Каналиева (до 63 кг). Жандос Байболсынов (до 51 кг) удостоился серебряной награды. Обладательницей «бронзы» стала Мадина Тенелбаева (до 70 кг).

Мангистауские борцы стали бронзовыми призерами чемпионата Казахстана

Жаксылык Меретжанов, Маржан Каналиева, Мадина Тенелбаева и старший тренер Маншук Баданова

Эти спортсмены являются воспитанниками Берика Сыдыкова и Мелиса Жунисбекова.

Мангистауские борцы стали бронзовыми призерами чемпионата Казахстана

Жаксылык Меретжанов, Жандос Байболсынов и Берик Сыдыков

По итогам чемпионата мангистауские борцы заняли третье общекомандное место.

Участниками чемпионата Казахстана по казакша курес в Актобе стали 430 борцов из всех регионов Казахстана. Мангистаускую область представили 30 спортсменов.

Мангистауские борцы стали бронзовыми призерами чемпионата Казахстана


- Нашей главной задачей было быть в тройке лидеров. Мы этого добились. Это результат плодотворной работы, - отметил Жаксылык Меретжанов.


Фото и видео предоставил Жаксылык Меретжанов


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