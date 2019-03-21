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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:54

Просмотров: 181

В Актау прошел областной турнир по боксу среди девушек и юношей

Порядка 100 девушек и юношей боролись за чемпионский титул в областном турнире по боксу. Соревнования были посвящены празднику Наурыз.

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Финальные бои прошли сегодня, 21 марта, на ринге спортивного зала «Маяк» в 25 весовых категориях, в каждой из которых определили победителя.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Актау, Жанаозена и районов области.

В Актау прошел областной турнир по боксу среди девушек и юношей


- Сегодня на ринг вышли не только мальчики, но и девочки. Бокс среди девушек в Актау набирает популярность. И федерация бокса Мангистауской области уделяет ему много внимания. Но должен отметить, девочки начали приходить в бокс в первую очередь благодаря успехам двукратной чемпионки Казахстана Жанны Баскаевой. Глядя на нее, многие девушки делают свой выбор, ставят перед собой жизненные цели, хотят достичь их, - сказал Руслан Бибуев, судья международного уровня AIBA, мастер спорта РК по боксу.

Своими впечатлениями от спарринга поделилась одна из победительниц турнира, 12-летняя Молдир Исенбай.

В Актау прошел областной турнир по боксу среди девушек и юношей


- Я занимаюсь боксом всего месяц у тренера Жанны Баскаевой. Впервые сегодня вышла на ринг и победила соперницу со счетом 3:0. Думала, будет страшно, очень переживала, но когда вышла на ринг - про все страхи забыла. На удивление, мой папа радостно отнёсся к моему решению пойти заниматься боксом. Впереди меня ждут еще более упорные тренировки, останавливаться на достигнутом я не собираюсь, - улыбаясь сказала Молдир.

По итогам финальных поединков первые места среди девушек заняли: Асем Танатар (54 кг, Мунайлы), Молдир Исенбай (57 кг, Актау), Аружан Мырзалы (60 кг, Актау).

Среди юношей победителями стали: Жандос Киличбаев (26 кг, Актау), Александр Липин (28 кг, Актау), Аслан Сыдиык (30 кг, Шетпе), Мирас Бекес (30 кг, Актау), Дамир Боранбай (32 кг, Актау), Бейбарыс Сугирбай (32 кг, Каракия), Жанарыс Султанбек (34 кг, Жанаозен), Елнур Мырзагали (34 кг, Актау), Жасулан Жаскайратулы (36 кг, Каракия), Богдан Салмин (36 кг, Актау), Кудирет Айдынгали (36 кг, Актау), Оразмухаммед Амандыкулы (38 кг, Каракия), Артур Мырзабай (40 кг, Мунайлы), Нурдаулет Адилбаев (42 кг, Жанаозен), Исакандер Бердихан (44 кг, Актау), Данил Аничев (46 кг, Актау), Бекарыс Нурмахан (48 кг, Мунайлы), Маулетхан Рахмет (50 кг, Досан Батыр), Айбас Айгали (52 кг, Каракия), Жандос Лапбаев (54 кг, Актау), Мейирбек Танбай (56 кг, Жанаозен), Диас Аюпов (60 кг, Досан Батыр).

По итогам соревнований специальным призом за «Лучший бой» отметили финальный поединок в весовой категории 36 кг между боксером Жасуланом Жаскайратулы и Бекзатом Боранбай. Приз за «Лучшую технику» получил Риза Ергали, выступивший в весе 36 кг. Призом за волю к победе был отмечен Кудирет Айдынгали из Актау. А лучшим судьей турнира назвали Турабека Лепесова. Все победители и призеры получили ценные подарки от спонсоров.



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В Актау прошел областной турнир по боксу среди девушек и юношей


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