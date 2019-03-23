«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 23 Марта
+8...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 378.17 KZT
  • €1 = 429.11 KZT
  • 1 RUB = 5.88 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Спорт

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:18

Просмотров: 262

Тхэквондисты из Мангистау стали обладателями семи медалей чемпионата Казахстана

В активе мангистауских спортсменов два «золота», одно «серебро» и четыре «бронзы». Об этом собщил Саттыгул Абитов, тренер спортсменов.

Фото Саттыгула Абитова
Чемпионат Казахстана по тхэквондо проходил в Кокшетау с 18 по 21 марта.

В соревнованиях принимали участие более 500 спортсменов со всей республики. Мангистау представляли 17 бойцов.

Тхэквондисты из Мангистау стали обладателями семи медалей чемпионата Казахстана


По итогам чемпионата в копилке актауских тхэквондистов - две золотые, одна серебряная и четыре бронзовых медали.

Тхэквондисты из Мангистау стали обладателями семи медалей чемпионата Казахстана


Обладателями первых мест стали Дана Адилова (до 40 кг) и Берекет Еспаев (+76 кг).

Дана Адилова также заняла второе место в показательных выступлениях «хьенги».

Третьи места взяли Диас Кемаладин (до 30 кг), Мухтар Аманжол (до 40 кг), Нуржан Оразбаев (до 26 кг) и Инкар Бимырза (до 35 кг).

Тхэквондисты из Мангистау стали обладателями семи медалей чемпионата Казахстана


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика