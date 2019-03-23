Тхэквондисты из Мангистау стали обладателями семи медалей чемпионата Казахстана

Фото Саттыгула Абитова
Чемпионат Казахстана по тхэквондо проходил в Кокшетау с 18 по 21 марта.
В соревнованиях принимали участие более 500 спортсменов со всей республики. Мангистау представляли 17 бойцов.
По итогам чемпионата в копилке актауских тхэквондистов - две золотые, одна серебряная и четыре бронзовых медали.
Обладателями первых мест стали Дана Адилова (до 40 кг) и Берекет Еспаев (+76 кг).
Дана Адилова также заняла второе место в показательных выступлениях «хьенги».
Третьи места взяли Диас Кемаладин (до 30 кг), Мухтар Аманжол (до 40 кг), Нуржан Оразбаев (до 26 кг) и Инкар Бимырза (до 35 кг).
В соревнованиях принимали участие более 500 спортсменов со всей республики. Мангистау представляли 17 бойцов.
По итогам чемпионата в копилке актауских тхэквондистов - две золотые, одна серебряная и четыре бронзовых медали.
Обладателями первых мест стали Дана Адилова (до 40 кг) и Берекет Еспаев (+76 кг).
Дана Адилова также заняла второе место в показательных выступлениях «хьенги».
Третьи места взяли Диас Кемаладин (до 30 кг), Мухтар Аманжол (до 40 кг), Нуржан Оразбаев (до 26 кг) и Инкар Бимырза (до 35 кг).
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