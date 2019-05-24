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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:37

Просмотров: 161

Боксеры из Мангистау завоевали пять медалей на чемпионате Казахстана

Воспитанники Мангистауской школы бокса приняли участие в чемпионате Казахстана среди юношей, который завершился 23 мая 2019 года в Атбасаре. Об этом сообщили в пресс-службе федерации бокса Мангистауской области.

Победители турнира. Фото предоставлено пресс-службой Федерации бокса Мангистауской области
В спортивном комплексе «Олимп» Атбасара с 19 по 23 мая проходил чемпионат Казахстана по боксу среди юношей 2005-2006 годов рождения. За звание лучших сражались 170 боксеров-юниоров из всех областей Казахстана.

Спортивную честь Мангистауской области защищали воспитанники Мангистауской школы бокса.

Обладателями медалей серебряного отлива стали Адайбек Ниязбай (42 кг), Азамат Нигметов (66 кг) и Канат Тлеккабылов (+70 кг).

«Бронзу» завоевали Нур Конаров (32 кг) и Яссин Бостан (44 кг).

Сборную Мангистауской области сопровождал тренер Галым Бекулов.

- Ребята очень старались, бои были очень тяжелые. Многие юные боксеры проявили себя с самой лучшей стороны. Проявили характер, целеустремленность, - сказал Галым Бекулов.


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