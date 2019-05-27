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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 16:38

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На международном турнире на Кубок Каспия по тогызкумалак мангистауские спортсмены завоевали три «золота»

В Актау завершились состязания по тогызкумалак на Кубок Каспия. Турнир проводился в рамках международного семинара «Тенденции и перспективы развития традиционных национальных интеллектуальных игр» с участием 50 представителей международных федераций и спортсменов. Об этом рассказала Гаухар Жакиева, президент федерации тогызкумалак в Мангистауской области.

Победители игр с организаторами. Фото предоставлено Г.Жакиевой
Первые места завоевали Аксана Жумабаева из Актау (среди молодежи), Хожабай Джангилбаев из Бейнеу (среди мужчин) и Алмагуль Исатаева из Жанаозена (среди женщин).

Обучающий семинар для игроков провели Максат Шотаев, главный секретарь международной федерации по тогызкумалак, заслуженный тренер Казахстана, Касымхан Дауренкулов, национальный судья высшей категории (Казахстан), Рауф Озген, президент «Федерации мангала» (Турция), Жаксыбай Калмурат, вице-президент федерации тогызкумлак (Узбекистан).

В ходе шестидневного семинара специалисты дали мастер-класс по таким видам игр, как: мангала, бестемше и тогызкумалак.

Главный судья соревнований — Марат Бекбаулы.

Победители турнира награждены дипломами и медалями. Участники Кубка получили сертификаты и благодарственные письма.


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