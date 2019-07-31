Бойцы из Мангистау представят Казахстан на чемпионате мира по смешанным единоборствам

Фото предоставлено Нурбеком Мунлыковым

Чемпионат мира по ММА (смешанные единоборства) пройдет с 3 по 5 августа в Риме (Италия).



В состав казахстанской сборной в возрастной категории 16-17 лет вошли мангистауские спортсмены из клуба смешанных единоборств NFC.



- Аслан Келдибай и Тамирлан Холидулла выехали в столицу Италии, чтобы представить Казахстан на мировом турнире по ММА. Желаем им выступить достойно и вернуться без травм, - отметил Нурбек Мунлыков, президент федерации смешанных единоборств, панкратиона и грэпплинга Мангистауской области.