В Актау приедут лучшие волейболисты Казахстана

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В течение трех дней за призовые места борьбу будут вести ведущие волейболисты Республики. Зрители смогут увидеть в деле лучших спортсменов женской и мужской сборных Казахстана, а также амбициозную молодежь.



После этих стартов состоится комплектование национальных сборных команд, подготовка к участию в крупных международных соревнованиях, в том числе к 32-м Олимпийским Играм 2020 года.



Всего в программу V летней Спартакиады входит 40 видов спорта. В Актау пройдут соревнования только по пляжному волейболу.



Игры начинаются 2 августа в 10:00 часов в спортивном комплексе пляжного волейбола «Каспий» в 7а микрорайоне. Приходите поддержать команды Актау!



Ярослав А. Брэм