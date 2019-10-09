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ЛАДА.kz » Спорт

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 10:25

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Мангистауские пауэрлифтеры завоевали восемь медалей на чемпионате Казахстана

Турнир прошел в Костанае. Мангистауским спортсменам удалось взять два «золота», три «серебра» и три «бронзы» на соревнованиях. Об этом сообщил Арман Рыскали, тренер призеров.

Фото предоставлено Арманом Рыскали
Чемпионат Казахстана по пауэрлифтингу проходил с 1 по 8 октября.

В нем принимали участие 400 спортсменов со всего Казахстана. Мангистаускую область представляли десять спортсменов.

Соревнования проходили по правилам IPF (International Powerlifting Federation). По итогам этих соревнований призеры получили возможность попасть на чемпионат Азии, который будет проходить в начале декабря в Алматы.

Среди юношей в весовой категории до 53 килограммов второе место занял Шынгыс Елжанов.

Среди юниоров в весе 120 килограммов Рахымжан Абдыгелиев стал бронзовым призёром. В этой же возрастной категории в весе 120+ Ерсултан Жолдасов стал чемпионом.

Жадыра Бермухаметова в весе 84 килограмма взяла «золото» по классическому жиму и «серебро» в экипировочном жиме.

В весе 74 килограмма среди мужчин третье место занял Алмаз Картбай. Ербол Мырзагалиев стал серебряным призером в весовой категории до 93 килограммов. В весовой категории 120+ среди мужчин «бронзу» завоевал Сакен Жанатаев.

По итогам соревнований путевки на чемпионат Азии получили: Жадыра Бермухаметова, Шынгыс Елжанов, Рахымжан Абдыгалиев и Ерсултан Жолдасов. Все они будут представлять Мангистаускую область.

- Хочу поблагодарить всех тренеров за подготовку атлетов на этот чемпионат, а также отдельную благодарность управлению физической культуры и спорта Мангистауской области и городскому отделу спорта Жанаозена, а также руководству спортивного комплекса «Мангыстау арена», спортивной школе №2 Жанаозена и фитнес-центру «XL», - сказал Арман Рыскали.



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