Сборная Мангистау пробилась в полуфинал Кубка КФБ

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Четвертьфинальные поединки Кубка проходили три дня в стенах спорткомплекса «Мангистау Арена». На ринге встретились команды Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской и Мангистауской областей.Боксёры Мангистау сразились с соперниками из Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей. Во всех схватках наши спортсмены оказались сильнее противников. Боксёры Мангистау уверенно расправлялись со своими соперниками.13 октября, в заключительный день турнира, сборная Мангистау одержала победу над командой Костанайской области. Благодаря этому мангистауские боксёры получили билет в полуфинал, который пройдёт в декабре в Алматы.Сегодня победы одержали Самат Жетибаев (52 кг), Санатали Тольтаев (63 кг), Маулен Оскенбек (69 кг), Нурас Женис (75 кг), Ерик Альжанов (81 кг), Нурлан Сабиров (91 кг) и Айболды Дауренулы (+ 91 кг).Напомним, что в предыдущих сезонах сборная Мангистауской области становилась три раза обладателем Кубка по боксу.