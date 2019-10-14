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ЛАДА.kz » Спорт

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 10:01

Просмотров: 357

Кайрат Ургешбаев из Актау стал чемпионом по военному жиму штанги лёжа

Актауский спортсмен стал первым в своей весовой категории на международном турнире «Стальная Битва-2», проходившем в Караганде.

Фото предоставлено Кайратом Ургешбаевым
Международный турнир по военному жиму лёжа IMBPA, армлифтингу WAA и строгому подъёму на бицепс IPAF «Стальная Битва-2» проходил с 10 по 13 октября.

В нём принимали участие 200 спортсменов из Казахстана, России и Азербайджана.

Мангистаускую область представлял Кайрат Ургешбаев.

Выступая в весовой категории до 100 килограммов, наш спортсмен выжал вес 205 килограммов, тем самым обновив рекорд Казахстана в данной весовой категории.

Кайрат Ургешбаев из Актау стал чемпионом по военному жиму штанги лёжа


Предыдущий рекорд страны составлял 202,5 килограмма.



Напомним, полицейский из Актау стал вторым на чемпионате Казахстана по военному жиму штанги лёжа. В августе этого года Кайрат Ургешбаев стал призёром всемирных игр полицейских и пожарных.



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