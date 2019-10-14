Кайрат Ургешбаев из Актау стал чемпионом по военному жиму штанги лёжа

Фото предоставлено Кайратом Ургешбаевым
Международный турнир по военному жиму лёжа IMBPA, армлифтингу WAA и строгому подъёму на бицепс IPAF «Стальная Битва-2» проходил с 10 по 13 октября.
В нём принимали участие 200 спортсменов из Казахстана, России и Азербайджана.
Мангистаускую область представлял Кайрат Ургешбаев.
Выступая в весовой категории до 100 килограммов, наш спортсмен выжал вес 205 килограммов, тем самым обновив рекорд Казахстана в данной весовой категории.
Предыдущий рекорд страны составлял 202,5 килограмма.
Напомним, полицейский из Актау стал вторым на чемпионате Казахстана по военному жиму штанги лёжа. В августе этого года Кайрат Ургешбаев стал призёром всемирных игр полицейских и пожарных.
В нём принимали участие 200 спортсменов из Казахстана, России и Азербайджана.
Мангистаускую область представлял Кайрат Ургешбаев.
Выступая в весовой категории до 100 килограммов, наш спортсмен выжал вес 205 килограммов, тем самым обновив рекорд Казахстана в данной весовой категории.
Предыдущий рекорд страны составлял 202,5 килограмма.
Напомним, полицейский из Актау стал вторым на чемпионате Казахстана по военному жиму штанги лёжа. В августе этого года Кайрат Ургешбаев стал призёром всемирных игр полицейских и пожарных.
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