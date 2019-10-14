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ЛАДА.kz » Спорт

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:27

Просмотров: 1718

«Доигрались»: На футбольный клуб «Каспий» наложили штраф

По решению контрольно-дисциплинарного комитета Казахстанской федерации футбола (КФФ), на футбольный клуб (ФК) «Каспий» был наложен штраф в размере 500 месячных расчётных показателей (МРП). Об этом сообщили в пресс-службе ФК «Каспий».

Фото из архива Lada.kz
На состоявшемся заседании контрольно-дисциплинарного комитета КФФ было принято решение оштрафовать Мангистауский футбольный клуб.

Причиной послужило несоблюдение требований по организации матча, состоявшегося в рамках 23 тура первенства РК среди клубов Первой лиги, между «Каспием» и петропавловским «Кызылжар СК».

- За несоблюдение требований по организации матча, выразившихся в необеспечении безопасности клуба-гостя, нецензурных выражений в адрес клуба-гостя, выбросе бутылок с трибуны, в опоздании пожарной машины в соответствии со статьей 62 Дисциплинарного регламента на футбольный клуб «Каспий» наложить штраф в размере 500 МРП (1 262 500 тенге), - сообщили в пресс-службе клуба.

Футбольный клуб «Каспий» должен оплатить штраф до 11 ноября этого года.

Напомним, в борьбе за выход в Премьер-лигу Казахстана актаусцы проиграли на своём поле со счётом 0:2. Реакция фанатов «Каспия» на поражение команды попала на видео.

Позже в полиции Актау прокомментировали ситуацию с фанатами после футбольного матча между «Каспием» и «Кызылжар СК».

Виталий Юн, руководитель футбольного клуба «Каспий», высказался о поведении фанатов актауской команды.



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Комментарии ( 4 )

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Dafik (Посетители) Сегодня, 17:29
Нашим кривоногим, только во дворе играть. Строят из себя звёзд ФИФА.
 
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Neo_242 (Посетители) Сегодня, 16:39
Обычно в матчах, в стадионе стоят полицейские? Где их работа? Почему не были пойманы зачинщики беспорядка? Где протокола? Где директор самого стадиона? Почему ничего нет, кроме штрафа на самого клуба?
 
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RRR (Посетители) Сегодня, 15:45
n92,
Такие правила FIFA и УЕФА. Клуб обязан предотвращать беспорядки во время проведения матча, а также после матча. Просто таких горефанатов клуб должен внести в чёрный список и не допускать на стадион в будущем.
 
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  • aktau13
  • Alik83
  • Pinochet
 n92 (Посетители) Сегодня, 14:44
это не справедливо, почему должен отвечать клуб ? это не их работники...это болельщики, их они не контролируют. Надо привлекать самих нарушителей, чтоб было уроком. В след.раз те же самые "болельщики" опять будут материть других, кидать бутылки, потому что они не понесли ответственность за свои поступки
 
 

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