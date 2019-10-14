«Доигрались»: На футбольный клуб «Каспий» наложили штраф

Фото из архива Lada.kz
На состоявшемся заседании контрольно-дисциплинарного комитета КФФ было принято решение оштрафовать Мангистауский футбольный клуб.
Причиной послужило несоблюдение требований по организации матча, состоявшегося в рамках 23 тура первенства РК среди клубов Первой лиги, между «Каспием» и петропавловским «Кызылжар СК».
- За несоблюдение требований по организации матча, выразившихся в необеспечении безопасности клуба-гостя, нецензурных выражений в адрес клуба-гостя, выбросе бутылок с трибуны, в опоздании пожарной машины в соответствии со статьей 62 Дисциплинарного регламента на футбольный клуб «Каспий» наложить штраф в размере 500 МРП (1 262 500 тенге), - сообщили в пресс-службе клуба.
Футбольный клуб «Каспий» должен оплатить штраф до 11 ноября этого года.
Напомним, в борьбе за выход в Премьер-лигу Казахстана актаусцы проиграли на своём поле со счётом 0:2. Реакция фанатов «Каспия» на поражение команды попала на видео.
Позже в полиции Актау прокомментировали ситуацию с фанатами после футбольного матча между «Каспием» и «Кызылжар СК».
Виталий Юн, руководитель футбольного клуба «Каспий», высказался о поведении фанатов актауской команды.
Причиной послужило несоблюдение требований по организации матча, состоявшегося в рамках 23 тура первенства РК среди клубов Первой лиги, между «Каспием» и петропавловским «Кызылжар СК».
- За несоблюдение требований по организации матча, выразившихся в необеспечении безопасности клуба-гостя, нецензурных выражений в адрес клуба-гостя, выбросе бутылок с трибуны, в опоздании пожарной машины в соответствии со статьей 62 Дисциплинарного регламента на футбольный клуб «Каспий» наложить штраф в размере 500 МРП (1 262 500 тенге), - сообщили в пресс-службе клуба.
Футбольный клуб «Каспий» должен оплатить штраф до 11 ноября этого года.
Напомним, в борьбе за выход в Премьер-лигу Казахстана актаусцы проиграли на своём поле со счётом 0:2. Реакция фанатов «Каспия» на поражение команды попала на видео.
Позже в полиции Актау прокомментировали ситуацию с фанатами после футбольного матча между «Каспием» и «Кызылжар СК».
Виталий Юн, руководитель футбольного клуба «Каспий», высказался о поведении фанатов актауской команды.