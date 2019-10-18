Яхтсмены из Актау завоевали четыре медали на чемпионате Казахстана

Фото участников
Чемпионат Казахстана среди молодёжи по парусному спорту проходил с 1 по 9 октября в Капшагае.
В чемпионате приняли участие яхтсмены со всех регионов страны.
«Серебро» команде Мангистауской области принесли Ерлан Тасыбеков и Николай Фоменко.
Обладателями медалей бронзового отлива стали Саясат Караев и Азамат Муса из Мангистау.
В чемпионате приняли участие яхтсмены со всех регионов страны.
«Серебро» команде Мангистауской области принесли Ерлан Тасыбеков и Николай Фоменко.
Обладателями медалей бронзового отлива стали Саясат Караев и Азамат Муса из Мангистау.
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