Яхтсмены из Актау завоевали четыре медали на чемпионате Казахстана

Чемпионат Казахстана среди молодёжи по парусному спорту проходил с 1 по 9 октября в Капшагае.В чемпионате приняли участие яхтсмены со всех регионов страны.«Серебро» команде Мангистауской области принесли Ерлан Тасыбеков и Николай Фоменко.Обладателями медалей бронзового отлива стали Саясат Караев и Азамат Муса из Мангистау.