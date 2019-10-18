В Актау пройдет международный турнир по дзюдо

Организаторы турнира. Фото предоставлено РСК

За звание чемпионов и призеров состязаний будут бороться дзюдоисты из России, Кыргызстана, Ингушетии, Узбекистана, Каракалпакстана и регионов Казахстана — всего около 600 спортсменов.



По информации организаторов, победителям турнира будет присвоено звание кандидата в мастера спорта РК.



- За первое командное место предусмотрен денежный приз в 200 тысяч тенге, за второе — 100 тысяч, за третье — 50 тысяч тенге. Предварительно пройдут заседания мандатной комиссии, судейской коллегии, взвешивание спортсменов. Первый областной турнир памяти батыра проводился в 2015 году в Жанаозене. И уже в следующем году соревнования прошли на республиканском уровне, - рассказали устроители турнира.



Международный турнир по дзюдо будет проходить в спорткомплексе «Мангыстау-Арена» (33 мкр.) 19 и 20 октября. Торжественное открытие состоится 19 октября в 13:00. Вход свободный