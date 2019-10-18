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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 20:12

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В Актау пройдет международный турнир по дзюдо

Международный турнир по дзюдо, посвященный памяти народного батыра Шотана Назарулы, пройдет в Актау с 19 по 20 октября. Турнир проводится в пятый раз. В соревнованиях примут участие порядка 600 спортсменов 2005-2007 годов рождения. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказали организаторы турнира.

Организаторы турнира. Фото предоставлено РСК
За звание чемпионов и призеров состязаний будут бороться дзюдоисты из России, Кыргызстана, Ингушетии, Узбекистана, Каракалпакстана и регионов Казахстана — всего около 600 спортсменов.

По информации организаторов, победителям турнира будет присвоено звание кандидата в мастера спорта РК.

- За первое командное место предусмотрен денежный приз в 200 тысяч тенге, за второе — 100 тысяч, за третье — 50 тысяч тенге. Предварительно пройдут заседания мандатной комиссии, судейской коллегии, взвешивание спортсменов. Первый областной турнир памяти батыра проводился в 2015 году в Жанаозене. И уже в следующем году соревнования прошли на республиканском уровне, - рассказали устроители турнира.

Международный турнир по дзюдо будет проходить в спорткомплексе «Мангыстау-Арена» (33 мкр.) 19 и 20 октября. Торжественное открытие состоится 19 октября в 13:00. Вход свободный



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