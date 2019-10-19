«Каспий» сыграет с шымкентским «Кыраном»

Фото с предыдущей встречи команд. Фото с сайта ФК «Каспий»

Матч в рамках 24 тура Первой лиги между ФК «Каспий» и ФК «Кыран» пройдёт 20 октября в 13:00. Встреча состоится на стадионе «БИИК» в Шымкенте.



На данный момент мангистаусцы располагаются на втором месте в турнирной таблице. В первом круге, приняв соперника на своем поле, каспийцы обыграли шымкентцев со счётом 3:1.



К слову, каспиец Айдос Таттыбаев продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров первенства Первой лиги Казахстана по футболу.