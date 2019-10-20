Актауский «Каспий» проиграл шымкентским футболистам

Фото из архива Lada.kz

Единственный мяч в ворота соперников в этом матче на 43-ей минуте отправил нападающий «Каспия» Жандос Солтан.



В турнирной таблице наши футболисты занимают вторую строчку, уступая лишь одно очко команде «Кызылжар СК» из Петропавловска.



Стоит отметить, что самым результативным игроком в Первой лиге этого сезона по-прежнему остаётся нападающий «Каспия» Айдос Таттыбаев. На его счету 17 забитых голов.



Следующий матч «Каспий» проведёт на домашнем поле в воскресенье, 27 октября, с футбольным клубом «Экибастуз».