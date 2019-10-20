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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:06

Просмотров: 881

Актауский «Каспий» проиграл шымкентским футболистам

Матч XXIV тура, который прошел на выезде 20 октября, завершился со счётом 1:5 в пользу шымкентского «Кырана».

Фото из архива Lada.kz
Единственный мяч в ворота соперников в этом матче на 43-ей минуте отправил нападающий «Каспия» Жандос Солтан.

В турнирной таблице наши футболисты занимают вторую строчку, уступая лишь одно очко команде «Кызылжар СК» из Петропавловска.

Стоит отметить, что самым результативным игроком в Первой лиге этого сезона по-прежнему остаётся нападающий «Каспия» Айдос Таттыбаев. На его счету 17 забитых голов.

Следующий матч «Каспий» проведёт на домашнем поле в воскресенье, 27 октября, с футбольным клубом «Экибастуз».



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Комментарии ( 2 )

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  • vaterloo
 Trygger (Посетители) Сегодня, 19:49
Шымкент рулит и это понятно все финансовые потоки в их руках,а наши аулчане готовы на подачку спорт им по боку как не стыдно вообще,я когда то спорт именно поэтому забросил устал видеть эту возню мерзопакастную и масленные рожи чиновников и продажных тренеров.
 
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  • vaterloo
  • Trygger
 Businessman (Посетители) Сегодня, 17:24
Гнать в шею главного тренера и легионеров всех - они сливают матчи. Попробую угадать какая у них задача сейчас. Занять третье место, чтобы играть стыковой с командой КПЛ, слить игру и все они в шоколаде. А на болельщиков им наплевать, только деньги бюджетные потратить. Компетентным органам надо заняться их подпольной кухней...
 
 

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