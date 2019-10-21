Манарбек Бисекенов из Актау стал чемпионом мира по самбо среди мастеров спорта

Манарбек Бисекенов - чемпион мира. Фото предоставлено школой «Жас батыр»

Манарбек Бисекенов выиграл золотую медаль мировых состязаний в весовой категории 74 кг.



- Первую встречу я провёл с соперником из Франции, одержав чистую победу болевым приёмом, со счетом 7:0. Затем выиграл у российского спортсмена со счетом 2:1. В финале победил также соперника из России, пятикратного чемпиона мира, со счетом 5:1, - рассказал Манарбек Бисекенов.



Днём ранее в Словении Нурсултан Жубаткан, младший сын Манарбека Бисекенова, стал обладателем кубка Европы по дзюдо среди юношей в весовой категории 55 кг. Нурсултан вышел победителем в схватках с представителями Германии, Грузии, Словении, Молдовы. В финале одержал победу над соотечественником из Жамбылской области. Тренеры - Жомарт Кобланов и Нурлан Сергазиев.