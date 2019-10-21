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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 14:54

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Манарбек Бисекенов из Актау стал чемпионом мира по самбо среди мастеров спорта

На чемпионате мира среди мастеров спорта международного класса, проходившем 20 октября на Кипре, Манарбек Бисекенов, директор Мангистауской областной специализированной детско-юношеской спортивной школы «Жас батыр», завоевал звание чемпиона.

Манарбек Бисекенов - чемпион мира. Фото предоставлено школой «Жас батыр»
Манарбек Бисекенов выиграл золотую медаль мировых состязаний в весовой категории 74 кг.

- Первую встречу я провёл с соперником из Франции, одержав чистую победу болевым приёмом, со счетом 7:0. Затем выиграл у российского спортсмена со счетом 2:1. В финале победил также соперника из России, пятикратного чемпиона мира, со счетом 5:1, - рассказал Манарбек Бисекенов.

Днём ранее в Словении Нурсултан Жубаткан, младший сын Манарбека Бисекенова, стал обладателем кубка Европы по дзюдо среди юношей в весовой категории 55 кг. Нурсултан вышел победителем в схватках с представителями Германии, Грузии, Словении, Молдовы. В финале одержал победу над соотечественником из Жамбылской области. Тренеры - Жомарт Кобланов и Нурлан Сергазиев.



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