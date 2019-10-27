Футболисты «Каспия» обыграли «Экибастуз»

Фото Ольги Сагандыковой

Пенальти на 23-й минуте первого тайма забил нападающий «Каспия» Айдос Таттыбаев. На его счету уже 18 забитых голов в этом сезоне и он остается самым результативным игроком в Первой лиге.



На 55-й минуте второго тайма мяч в ворота соперников отправил наш защитник Алтынбек Мурзабеков. Третий гол забил Руслан Сахалбаев на 60-й минуте.



В турнирной таблице футбольный клуб «Каспий» сохраняет вторую позицию и уступает лишь два очка команде «Кызылжар СК» из Петропавловска.



Следующую встречу наши футболисты проведут 3 ноября в Темиртау с командой «Шахтер».