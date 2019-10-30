У футбольного клуба «Каспий» сменился руководитель

Фото предоставлено пресс-службой ФК «Каспий»

В связи с истечением срока действия трудового договора с Виталием Юном, исполняющим обязанности руководителя футбольного клуба «Каспий» стал Есимов Ерлан Булатович.



Есимов Ерлан Булатович родился 10 июля 1973 года.



Имеет высшее юридическое образование.



Является членом Палаты юридических консультантов «ZAŃ 362».