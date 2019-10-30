Мангистауские спортсмены получили наставления олимпийского чемпиона по боксу Гайдарбека Гайдарбекова

Вчера, 29 октября, российский боксёр, победитель Олимпийских игр в Афинах 2004 года Гайдарбек Гайдарбеков, посетил Актау.В ходе пребывания в городе у моря Гайдарбек Гайдарбеков встретился с молодыми мангистаускими боксерами и провел для них мастер-класс. Встреча прошла в спортивном комплексе имени Досан батыра.Боксеры расспрашивали чемпиона о турнирах, тренировках, победах и поражениях.По словам Гайдарбека, ребята смогут добиться определенных высот только через упорство и сложные периоды своей жизни, все достигается одним путем - благодаря труду.Титулованный спортсмен Гайдарбек Гайдарбеков - тот самый боксер, которому Геннадий Головкин уступил в финале Олимпийских игр в 2004 году в Афинах.Гайдарбеков приехал в Актау не только поделиться секретами мастерства с подрастающим поколением, но и построить планы сотрудничества с областной федерацией.В федерации бокса Мангистауской области отметили, что уже есть предложения провести ряд спортивных мероприятий.- Мы готовы поддерживать дружеские отношения и систематически выезжать в Дагестан на соревнования, или приглашать их к нам. Это большой обмен опытом. Это даст большой шаг для того, чтобы спортсмены понимали, что межнациональное согласие - это приоритет, и что нужно жить в согласии и мире. Думаю, впереди нас ждут годы плодотворной работы, - сказал Ердос Джанабергенов, директор клуба бокса.Гайдарбек Гайдарбеков из Дагестана два раза представлял Россию на Олимпийских играх. В 2000 году в Сиднее он выиграл серебряную медаль в категории до 75 кг. Четырьмя годами позже, на Олимпийских играх в Афинах, он стал победителем и получил золотую медаль в той же категории.