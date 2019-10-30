Одна победа отделяет ФК «Каспий» от Премьер-Лиги Казахстана

Фото предоставлено пресс-службой футбольного клуба «Каспий»

Матч состоится 3 ноября в 14:00.



В завершающем туре сезона 2019 года актауские футболисты сыграют против темиртаусцев из ФК «Шахтер-Булат». Прошлая встреча клубов закончилась победой «Каспия» со счетом 2:0.



От результата матча зависит выход «Каспия» в Премьер-Лигу Казахстана. Одна победа отделяет каспийцев от попадания в высший эшелон казахстанского футбола.



На данный момент «Каспий» сохраняет вторую позицию в таблице первенства Первой Лиги Казахстана.