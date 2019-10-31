Юные Актауские таэквондисты завоевали 48 медалей на республиканских соревнованиях

Чемпионы и призеры турнира из Актау. Фото предоставлено тренером

Турнир проходил по двум дисциплинам: Massogi и Xieng.



В дисциплине Xieng все 34 спортсмена из Актау были удостоены медалей: 10 золотых, восемь серебряных и 16 бронзовых. В дисциплине Massogi нашим спортсменам удалось завоевать шесть золотых, пять серебряных и три бронзовые медали.



По словам тренера, все спортсмены показали интересные и зрелищные бои.



- Актауские таэквондисты продемонстрировали смелость и настойчивость, умение бороться до последних секунд боя. Проявляя волю к победе, все смогли провести яркие поединки. Надо сказать, что в Казахстане таэквондо - очень популярный вид спорта среди молодежи. Наши подопечные завоевывают победы на различных соревнованиях. В регионе много сил и стараний в развитие таэквондо вкладывает президент федерации Саттигул Абитов. Подрастает талантливая молодежь, подающая большие надежды. Радует то, что наши ученики проявляют боевой дух, выдержку и волю к победе, - поделился Буркит Исакулы.



Чемпионы и призеры тренируются в спортивных секциях «Оркен", «Орлеу» и в актауской средней школе №8. Теперь они будут готовиться к участию в городском турнире, который пройдет в Актау 1 декабря. Затем спортсменам предстоит защищать честь региона на республиканском турнире среди юниоров в Уральске и начать подготовку к участию в чемпионате мира в Болгарии в 2020 году.