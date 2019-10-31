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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 12:47

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Юные Актауские таэквондисты завоевали 48 медалей на республиканских соревнованиях

На открытом республиканском турнире по таэквондо GTF «Atyrau Open», прошедшем в Атырау с 26 по 27 октября, команда актауских спортсменов выиграла 48 медалей, из которых 16 - золотые. За звание чемпиона боролись порядка 300 юных таэквондистов из Актобе, Уральска, Актау и Атырау. Наш город представили 34 бойца. Об этом рассказал Буркит Исакулы, тренер учебного центра «Оркен».

Чемпионы и призеры турнира из Актау. Фото предоставлено тренером
Турнир проходил по двум дисциплинам: Massogi и Xieng.

В дисциплине Xieng все 34 спортсмена из Актау были удостоены медалей: 10 золотых, восемь серебряных и 16 бронзовых. В дисциплине Massogi нашим спортсменам удалось завоевать шесть золотых, пять серебряных и три бронзовые медали.

По словам тренера, все спортсмены показали интересные и зрелищные бои.

- Актауские таэквондисты продемонстрировали смелость и настойчивость, умение бороться до последних секунд боя. Проявляя волю к победе, все смогли провести яркие поединки. Надо сказать, что в Казахстане таэквондо - очень популярный вид спорта среди молодежи. Наши подопечные завоевывают победы на различных соревнованиях. В регионе много сил и стараний в развитие таэквондо вкладывает президент федерации Саттигул Абитов. Подрастает талантливая молодежь, подающая большие надежды. Радует то, что наши ученики проявляют боевой дух, выдержку и волю к победе, - поделился Буркит Исакулы.

Чемпионы и призеры тренируются в спортивных секциях «Оркен", «Орлеу» и в актауской средней школе №8. Теперь они будут готовиться к участию в городском турнире, который пройдет в Актау 1 декабря. Затем спортсменам предстоит защищать честь региона на республиканском турнире среди юниоров в Уральске и начать подготовку к участию в чемпионате мира в Болгарии в 2020 году.



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